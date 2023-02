Koliko plastike je u našem okolišu - pita se svijet nakon najnovije tragedije na Havajima, gdje je u želucu mrtvog kita od 55 tona nasukanog na havajskoj plaži pronađen ribolovni alat, mreže i plastične vrećice. Tu je i riba, njegova hrana koju nije mogao probaviti zbog progutanog smeća, javlja RTL Danas.

"Vjerojatno je to pridonijelo smrti kita", govori Kristi West s Instituta za biologiju mora na Havajima.

Na drugoj strani svijeta – naizgled nepovezan, ali sličan problem. Tone smeća koji prekrivaju Drinu kod Višegrada u BiH. Najviše je plastike, ali ima i kućanskih aparata i guma.

"Ovo nije Drina, ovo je plutajuća deponija", govori Hasan Šektić iz Višegrada.

Najnovije istraživanje Europske okolišne agencije pokazuje da otpad koji nastane na kopnu čini 80% morskog smeća u Europi, a otprilike 85% toga je plastika. Svake godine u mora diljem Europe Ispusti se 626 milijuna plutajućih komada, a Mediteran primi oko trećine toga.

Plastika postaje mikroplastika

"Jadransko more je u sličnoj situaciji kao i druga mora na Mediteranu. Situacija nije bajna, otpada ima jako puno, i to iz dana u dan sve više raste. Jadran je specifičan, kao i Mediteran jer je ono zatvoreno more i posljedice tog otpada ostaju jako dugo na ovom području", govori Mirta Smodlaka Tanković iz Centra za istraživanje mora Instituta Ruđer Bošković.

Jednom kada je plastika u moru, teško ju je ukloniti. Ona se nakon nekog vremena usitni u takozvanu mikroplastiku.

"Veći komadi plastike ostaju u probavnom traktu organizama, one sitnije čestice mogu služiti kao apsorbensi za različite patogene organizme i samim time pomoći u njihovom transportu u organizme, mogu stvoriti različite deformacije, pogotovo kod embrija organizama", govori Šime Ukić s Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu

Nastavimo li ovim tempom, do 2050. godine u morima i oceanima bit će više plastike nego ribe.