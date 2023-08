Pilot borbenog zrakoplova RAF-a suočio se s tri ruska zrakoplova dok traju napetosti između Rusije i Zapada. Dramatična snimka snimljena je iz kokpita britanskog Typhoona gdje se vidi kako britanski pilot odgovara na moguću prijetnju ruskih zrakoplova na europskom nebu, prenosi Jutarnji list.

Tri ruska zrakoplova, koja su letjela europskim nebom, pratio je letački as Jake, pilot 9. eskadrile RAF-a Lossiemouth. U jednomm trenutku, pilot je izgubio iz vida jedan ruski zrakoplov nakon čega se prepao kako bi moglo doći do napada, ali i novog svjetskog rata.

Ta snimka zapravo je dio novog šestodijelnog dokumentarca Channela 4, Top Guns: Inside The RAF. Gledateljima daje pogled na ono što se zapravo doađa iza kulisa.

Moglo je doći do eskalacije

RAF Lossiemouth u škotskom Morayu jedna je od baza za brzo uzbunjivanje. Naime, u slučaju prijetnje - oni dižu zrakoplove kako bi obranili zračni prostor Ujedinjenog Kraljevstva. Na snimci se, tako, može vidjeti "igra mačke i miša" blizu NATO-vog zračnog prostora i pilota koji budnim okom prati svaki ruski pokret.

Pilot Jake otkrio je da je postojala "neizvjesnost" o tome što protivnučki piloti misle.

"To je ta neizvjesnost o tome što prolazi kroz um ruskog pilota - koja je njegova zadaća? Što je spreman učiniti da to postigne?‘, komentirao je pilot RAF-a. Vrlo je teško, dodao je, odrediti otkud dolaze zapovijedi. A o čemu je sve pilot razmišljao tijekom scene, kaže:

"Dolazi li to izravno od samog Putina? Pokušava li ovaj tip samo ugroziti moj zrakoplov zato što mu je takav način razmišljanja?", kao i "Postoji stupanj igranja umnih igara, ali ako pogriješim rezultat može biti prilično katastrofalan. Ako se slučajno sudarim s jednim od ovih zrakoplova, to bi moglo dovesti do eskalacije, do Trećeg svjetskog rata".

"Tvoje srce radi milijun otkucaja u minuti. Imaš sve te stvari u stražnjem dijelu glave", otkrio je pilot Jake.