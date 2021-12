Ministri su dogovorili klauzulu o tajnosti u svakom sporu s proizvođačem lijekova Pfizer oko britanske opskrbe cjepivom protiv Covida, javlja The Guardian. Veliki dijelovi vladinih ugovora s tvrtkom o opskrbi 189 milijuna doza cjepiva su redigirani i svi arbitražni postupci bit će tajni.

Otkriće dolazi kada bivši visoki američki zdravstveni dužnosnik optužuje Pfizer za "ratno profiterstvo" tijekom pandemije. U istrazi Channel 4 Dispatches koja će se emitirati ovog tjedna, Tom Frieden, koji je bio direktor američkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti za vrijeme Baracka Obame, rekao je: "Ako se samo fokusirate na maksimiziranje profita i proizvođač ste cjepiva… vi ste ratni profiter."

Zain Rizvi, direktor istraživanja u Public Citizen, američkoj organizaciji za zastupanje potrošača koja je ispitala Pfizerove globalne ugovore o cjepivima, rekao je: "Postoji zid tajne oko ovih ugovora i to je neprihvatljivo, osobito u krizi javnog zdravlja."

Treba objasniti tajni postupak

Rizvi je rekao da Velika Britanija treba objasniti zašto je pristala na tajni arbitražni postupak. Rekao je: "To je jedina zemlja s visokim dohotkom koju smo vidjeli koja je pristala na ovu odredbu. Omogućuje farmaceutskim tvrtkama da zaobiđu domaće pravne postupke. Vlada Ujedinjenog Kraljevstva dopustila je farmaceutskim tvrtkama da izvrše odluku. Kako smo se našli u situaciji da je nekolicina farmaceutskih tvrtki uspjela ostvariti toliku kontrolu nad najmoćnijim vladama na svijetu? To ukazuje na pokvaren sustav."

Pfizer je dobio pohvale za svoj program isporuke cjepiva, ali se američka multinacionalna kompanija suočava s sve većim nadzorom nad razmjerom svoje dobiti i udjelom doza koje je isporučio zemljama s niskim dohotkom.

Cjepivo Pfizer/BioNTech, koje sada ima robnu marku Comirnaty, bit će jedan od najunosnijih lijekova u povijesti farmacije.

Istraga Channel 4 otkriva analizu jednog stručnjaka za biološki inženjering koji tvrdi da Pfizer cjepivo košta samo 76 penija za proizvodnju za svaku injekciju. Navodno se prodaje za 22 funte po dozi britanskoj vladi.

Procijenjeni troškovi proizvodnje ne uključuju troškove istraživanja, distribucije i druge troškove.

Pfizer očekuje da će ove godine isporučiti 2,3 milijarde cjepiva uz predviđeni prihod od 36 milijardi dolara (26,3 milijarde funti).

Optužbe za pretjeranu globalnu dobit

U prošlomjesečnom izvješću People's Vaccine Alliance, koalicije organizacija uključujući humanitarne organizacije, navodi se da su Pfizer i druge farmaceutske tvrtke prodale većinu doza bogatim zemljama, ostavljajući zemlje s niskim dohotkom "na hladnom". Samo 2% ljudi u zemljama s niskim dohotkom u potpunosti je cijepljeno protiv koronavirusa. Tvrtke za lijekove trebale bi suspendirati prava intelektualnog vlasništva za cjepiva, testove, tretmane i druge medicinske alate za Covid-19.

Pfizer se suočio s pojačanim optužbama za pretjeranu globalnu dobit nakon što je njegov partner, biotehnološka tvrtka BioNTech, u rujnu 2020. objavila da će od njemačke vlade dobiti do 375 milijuna eura (320 milijuna funti) za financiranje razvoja cjepiva.

Anna Marriott, Oxfamova zdravstvena menadžerica rekla je: “Žalosno je što se milijardama ljudi diljem svijeta uskraćuju cjepiva kako bi farmaceutske tvrtke mogle ostvariti profite. S obzirom na to da su javna ulaganja bila ključna za razvoj cjepiva, neshvatljivo je da se farmaceutskim monopolima daje prioritet nad životima ljudi.”

Pfizer je do sada obećao 40 milijuna doza iz globalne proizvodnje Covaxu, inicijativi koju podržavaju UN koja isporučuje cjepiva za zemlje s niskim prihodima. To je manje od 2% njezine globalne proizvodnje za 2021. Tvrtka kaže da joj je cilj isporučiti najmanje dvije milijarde doza zemljama s niskim i srednjim dohotkom do kraja 2022. godine.

Ugovori o povjerljivosti standardna praksa

Pfizer je rekao da je proizvodnja cjepiva bila "najveći porast" u povijesti tvrtke i da je ponosan što je isporučio više od 2 milijarde cjepiva u 162 zemlje. Opskrbljivao je zemlje s niskim dohotkom po neprofitnoj cijeni, a svim ostalim zemljama nudilo se cjepivo po značajno sniženoj cijeni.

Tvrtka je dodala: "Pandemija je naglasila izuzetnu vrijednost koju živahni privatni sektor može pružiti društvu."

Rečeno je da su ugovori o povjerljivosti standardna praksa. Procijenjeni trošak proizvodnje cjepiva od strane stručnjaka za biološki inženjering bio je krajnje netočan i besmislen jer nije odražavao stvarne troškove donošenja cjepiva pacijentima, uključujući kliničke studije, povećane proizvodne napore i globalnu distribuciju.

Vlada je rekla da su njezini ugovori o cjepivu komercijalno osjetljivi i da ne može otkriti nikakve dodatne detalje.