Ruski predsjednik Vladimir Putin mogao bi pretvoriti ukrajinski rat u nuklearni bacanjem nuklearne bombe iznad Crnog mora ili ciljanjem američke mete, rekao je stručnjak za nacionalnu sigurnost. Rusija je već upozorila da će njezina invazija na Ukrajinu vjerojatno završiti nuklearnim svjetskim ratom, a da će Putin "vjerojatnije" lansirati nuklearnu bombu nego prihvatiti poraz, piše The Sun.

Iako su i Sjedinjene Države i Velika Britanija prijetnje odbacile kao puku halabuku, sveopći rat uz korištenje nuklearnog naoružanja realna je mogućnost jer ruska invazija na Ukrajinu posustaje, a trupe nastavljaju nailaziti na žestoki otpor. Zabrinutost je porasla nakon što je Rusija probno ispalila svoju nuklearnu raketu Sarmat 2 prošlog tjedna, a Putin se hvalio da može pogoditi bilo gdje na Zemlji te da je ne može zaustaviti nijedna postojeća proturaketna obrana.

Joseph Cirincione, istaknuti saradnik na Quincy Institute for Responsible Statecraft u Washingtonu, D.C., sada je otkrio pet jezivih načina na koje bi Putin mogao lansirati nuklearno oružje na svijet. Upozorio je da bi ruski diktator u početku mogao ispaliti nuklearke u Crno more kao "demonstracijski hitac" prije nego upotrijebi nuklearno oružje na ciljeve u Ukrajini.

Crni scenarij

U zastrašujućem, najgorem slučaju, Cirincione je rekao da bi Putin mogao pucati na ciljeve NATO-a ili čak Sjedinjene Države. "Prva mogućnost je da upotrijebite nuklearno oružje u demonstracijskom hicu, pa ispalite nešto u Crno more, na primjer. Svrha ovoga je 'eskalirati do deeskalacije' ako rat ide loše. Ako bi Rusi osjetili da su na rubu poraza, ispalili bi nuklearni hitac kako bi ukazali na ozbiljnost situacije i naveli Zapad da se povuče", rekao je.

"Ako bi se to dogodilo, rekao bih da bi reakcija bila šok i užas – ali ne bi zahtijevao vojni odgovor. Tamo ne morate ništa napraviti. Rekao bih da bi odgovor SAD-a bio više diplomatski", dodao je.

Vojni cilj u Ukrajini

U drugom scenariju, Cirincione je rekao da bi Putin mogao ispaliti "oružje vrlo male snage" na vojni cilj u Ukrajini te tako ubiti tisuće i prouzročiti veliku štetu. "Opet, to od SAD-a ne bi nužno zahtijevalo vojno rješenje", rekao je.

"Treća mogućnost je da upotrijebe ozbiljno nuklearno oružje - veličine Hirošime ili više - i ono udari i uništi grad u Ukrajini. U tom trenutku stvari postaju prilično ozbiljne. Očekivao bih odmah da ću od NATO-a vidjeti dalekometnu vojnu reakciju. Ne NATO-ove snage na terenu, nego udare dugog dometa, za koje smo savršeno sposobni.

Mogli bismo udariti na mjesto lansiranja, na primjer, i definitivno poslati poruku 'nemoj to više raditi'. To je ono što nastojiš napraviti, pokušati kontrolirati eskalaciju", rekao je te dodao da NATO neće ispaliti nuklearno oružje na Rusiju kao odmazdu prema ovom scenariju.

Ciljanje NATO-a

Prema Cirincioneu četvrti scenarij bi značio ciljanje baze NATO-a. Ako bi Rusi upotrijebili oružje male snage protiv NATO-a, kaže da bi NATO pokrenuo zračni i kopneni napad, koji bi uništio rusku vojsku u Ukrajini. "Mogli bismo to učiniti, trajalo bi nekoliko tjedana, ali mogli bismo završiti rat kada bismo to htjeli", dodao je.

"Ono što pokušavate izbjeći je da Rusija ponovno ispali još jedno nuklearno oružje. Tu postaje iznimno rizično. Putin može smatrati da nema druge opcije osim lansiranja. Zbog toga, u petoj i posljednjoj fazi, ako bi Putin upotrijebio nuklearno oružje na američku metu i ispalio projektil dugog dometa na SAD, onda bi bilo gotovo", upozorio je.

Istaknuo je da nema sumnje da bi američko vojno zapovjedništvo bilo gotovo jednoglasno u zahtjevu da SAD odgovori nuklearnim napadom. "Vjerojatno bi bilo više udara kako bi se uništila zapovjedna struktura i neke od njihovih sposobnosti prije nego što bi oni mogli odgovoriti - uključujući nokautiranje samog Putina."

Priprema scenarija

Cirincione je rekao da će najviši dužnosnici američke vlade raditi na scenarijima i pripremati moguće odgovore ako Putinov rat eskalira. "Vjerujem da se na tim scenarijima radi u američkoj vladi", rekao je.

"Upravo sam vam dao pet, ali kladim se da imaju popis od 25 koji se detaljnije prilagođavaju tome što biste i kako biste učinili. Ali vjerujem da za mnoge od ovih scenarija morate ići dosta prema gore prije nego što dođete do američkog nuklearnog odgovora.

Rizik da Putin započne nuklearni napad je nizak. Prepreke protiv upotrebe su ogromne. Ali on bi to mogao učiniti i možda će to učiniti. Trebali bismo javno raspravljati o opcijama kako bi zapadna javnost u potpunosti razumjela rizike i mogla imati pravo glasa u odgovorima", zaključio je Joseph Cirincione, piše The Sun.

