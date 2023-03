Rusija i SAD suočavaju se s krizom nakon što je ruski borbeni zrakoplov oborio američku bespilotnu letjelicu Reaper. Incident iznad Crnog mora prvi je put da su Rusi srušili američku letjelicu od vrhunca Hladnog rata do danas.

Užasnuto američko vojno osoblje u Njemačkoj gledalo je prijenos uživo iz drona dok su ruski mlažnjaci više puta letjeli oko njega, ispuštajući gorivo i nanoseći štetu kamerama i senzorima, izvijestio je New York Times. Očekivano, Rusi su sve zanijekali umjesto da su priznali da je Reaper srušen zbog pogreške ruskog pilota.

Visoki američki dužnosnici već su mjesecima zabrinuti da bi neka vrsta incidenta nad Crnim morem mogla dovesti do pogrešne komunikacije i sukoba. Ali, koje su opcije za SAD ako želi odgovoriti Rusima? The Sun donosi pet mogućih odgovora:

Raketni udari

Najizravniji oblik odmazde – i naravno najopasniji – bio bi izravan napad na ruske ciljeve. Na ovaj način razmišljao je bivši američki predsjednik Donald Trump još 2019., kada su Iranci projektilom oborili američki nadzorni dron. Trump je navodno u početku odobrio napade na nekolicinu iranskih ciljeva, poput radara i raketnih baterija. Odustao je tek nakon što mu je rečeno da bi zračni napadi mogli usmrtiti čak 150 ljudi.

Za razliku od iranskog incidenta, čini se da dramu nad Crnim morem SAD pripisuje nepažnji, a ne namjernoj agresivnoj akciji. To smanjuje vjerojatnost da će Washington odgovoriti vojnom akcijom. Uostalom, svaki napad na rusku vojsku riskira zastrašujuću mogućnost eskalacije u nuklearni rat, što obje strane žele izbjeći pod svaku cijenu.

Kibernetički napadi

Nakon što je odustao od vojnih napada na Iran, Trump se okrenuo cyber ratovanju. Hakiranje je onesposobilo iranske računalne sustave koji su kontrolirali lansere raketa i projektila. Bio je to osvetnički napad na naftne tankere za koji je SAD okrivio Iran, kao i za obaranje drona.

Američki vojni hakeri već su izveli ofenzivne kibernetičke operacije protiv Rusije u znak podrške Ukrajini, rekao je šef američkog kibernetičkog zapovjedništva. General Paul Nakasone, također direktor američke Agencije za nacionalnu sigurnost, rekao je da se dogodio 'niz operacija u cijelom spektru'. To bi za SAD i u ovom slučaju moglo predstavljati opciju za odmazdu protiv Rusije, i to onu koja potencijalno neće dovesti do Armagedona.

Sankcije

Strože sankcije također su opcija. SAD je nedavno obilježio godinu dana od ruske invazije na Ukrajinu najavom novog niza sankcija Rusiji. Sankcije ciljaju više od 100 subjekata u Rusiji i diljem svijeta, uključujući banke i dobavljače obrambene opreme.

SAD je na početku rata - u sklopu sankcija - zabranio Rusiji plaćanje duga korištenjem strane valute u američkim bankama. Imovina ruskog predsjednika Vladimira Putina i njegovih prijatelja je zaplijenjena.

SAD je i Iranu uveo nove sankcije nakon incidenta s dronom 2019. Mogao bi biti u iskušenju to ponoviti s Rusijom.

Opskrba Ukrajine borbenim avionima

Ukrajinci su molili SAD da im isporuči F-16 borbene zrakoplove koji bi im mogli pomoći da konačno dobiju rat. Američki predsjednik Joe Biden do sada je isključivao tu mogućnost, strahujući da bi Rusija to mogla shvatiti kao eskalaciju.

No, mogu li ruske akcije konačno uvjeriti SAD da krene s isporukom aviona koje je Ukrajina tražila?

Zona zabrane leta

Zona zabrane leta brani svim ili određenim tipovima zrakoplova prelet kroz određeni zračni prostor iznad zemlje ili regije, a provodi se njihovim obaranjem. Na početku ruske invazije, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij, pozvao je NATO da uvede zonu zabrane leta iznad Ukrajine. Kazao je da će to zaštititi Ukrajinu od ruskih zračnih napada. Skupina američkih stručnjaka za obranu i vanjsku politiku objavila je pismo pozivajući na 'ograničenu' zonu zabrane leta iznad Ukrajine koju provodi NATO.

Nakon incidenta s dronom, SAD bi se mogao suočiti sa sličnim pozivima. Kao i u slučaju bilo koje druge vojne opcije, rizici su visoki.