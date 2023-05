Danas je određeno novo ročište na Visokom sudu u Ndoli na kojemu se sudi hrvatskim državljanima za navodnu trgovinu djecom. Ovo je ujedno i zadnje ročište na kojem tužiteljstvo može ispitivati svoje svjedoke.

Kako javlja 24 sata, bivši saborski zastupnik Ivan Pernar, koji se u Zambiji nalazi već tjednima, ipak će svjedočiti kao svjedok tužiteljstva. "Ivan Pernar došao je ispred suda, bio je jako uzbuđen i optimističan što će svjedočiti", rekla je zambijska novinarka za 24 sata.

Pernarovo svjedočenje je u tijeku i kako isti izvor navodi, pred sudom je rekao kako je jedan od uhićenih Hrvata "rođen kao žena, a sada tvrdi da je muškarac".

Novinarka iz Zambije javlja za 24 sata da se Pernar dere na sudu i da je napravio pravu dramu.

'Odlučio sam objaviti snimku'

"Pernar je rekao da je nakon što su informacije procurile kroz hrvatske medije, uhićenje Hrvata izazvalo kontroverzu, tvrdeći da je u DR Kongu poznato da transrodne osobe ne mogu posvajati djecu prema članku 653. kongoanskog obiteljskog zakona. Pernar je dalje naveo da prema njegovim saznanjima stranci ne smiju posvojiti dijete iz DR Konga", ispričala je zambijska novinarka za 24sata.

"Onda sam otputovao u Beograd gdje se nalazi veleposlanstvo i pitao za dokumente i je li točno da su ih oni potpisali, međutim Diu-Merci Ghata rekao mi je da godinama nisu pečatirali nikakve dokumente o posvajanju i to od 2017. Kad sam čuo, bio sam u šoku i odlučio sam objaviti snimku onoga što je on rekao na svojoj Facebook stranici i Telegramu, a objavili su ga i hrvatski mediji, to je bilo spektakularno jer je tada prvi put jedan kongoanski dužnosnik govorio o toj temi", kazao je Pernar u iskazu.

24sata piše da je sutkinja otišla na pauzu da bi donijela odluku o zahtjevu obrane da se Pernara pošalje u zatvor zbog nepoštovanja suda. Pernar je navodno potpuno poludio kad su ga odvjetnici pitali je li njegov dolazak u Zambiju uzrokovan time što se ponovno želi kandidirati na idućim parlamentarnim izborima u Hrvatskoj pa želi da se opet o njemu piše u hrvatskim medijima.

"Pernar je optužio i jednog državnog odvjetnika iz Hrvatske da radi zajedno s osmoricom Hrvata jer je vidio sliku na kojoj su on i jedan optuženik zajedno. Ispričao je sudu da je potom otputovao u Zambiju i prijavio slučaj. U međuvremenu, tijekom unakrsnog ispitivanja od strane jednog od branitelja, Gidiona Kalandanye, Pernar je pitanje tog odvjetnika opisao kao besmislicu. Tad je odvjetnik zatražio od suda da se Pernara odvede u zatvor jer ne poštuje sud, a prije toga se Pernar još derao", ispričala je za 24sata novinarka iz Zambije.

Odlazak parova u Zambiju

U iskazu sudu službenica Odjela za socijalnu skrb, Joompa Muleya, istaknula je da su djeca dobrog zdravlja i da su upisana u školu. "Gospođa Muleya rekla je sudu da je postojala jezična barijera između njih i djece, no da djeca sad mogu govoriti engleski i komunicirati s drugima", rekla je zambijska novinarka za 24sata.

Rekla je da je njen ured dobio informaciju od Odjela za useljeništvo da je djeci potreban siguran prostor.

Četiri para iz Hrvatske otputovala su potkraj prošle godine u Zambiju kako bi preuzela posvojenu djecu iz DR Konga u dobi od jedne do tri godine. Hrvatski sudovi potvrdili su im odluke o posvojenju, a MUP izdao hrvatske dokumente za djecu, no uhićeni su 7. prosinca u zračnoj luci u Ndoli kad su s djecom namjeravali napustiti Zambiju zbog sumnje u autentičnost dokumenata.

Poslije su optuženi za trgovinu ljudima u pokušaju, a djeca su im oduzeta.

Pušteni pa vraćeni u pritvor

Četiri hrvatska para u zambijskom zatvoru provela su gotovo sedam tjedana, do 23. siječnja kad su pušteni da se brane sa slobode.

Sudac je na ročištu 6. veljače odlučio prekinuti suđenje te naložio da Hrvati u narednih 48 sati napuste Zambiju, no već sljedeći dan parovi su ponovo vraćeni u pritvor zbog širenja optužnice za ista kaznena djela koja im se stavljaju na teret.

Nedugo nakon toga ponovno su pušteni da se brane sa slobode, a suđenje im je premješteno na viši sud i upravo je u tijeku. Prošli tjedan ispitane su imigracijska službenica te recepcionarka hotela u kojem Hrvati odsjeli, ali su potom dva ročišta odgođena jer optužba nije dovela najavljene svjedoke.