Beskućniku iz Pennsylvanije prijeti do sedam godina zatvora nakon što je potkupio bocu gaziranog pića za 0,43 dolara. Trgovina Perry County prodavala je dvije boce gaziranog pića za 3 dolara te je Joseph Sobolewski prošlog mjeseca u trgovini uzeo jednu bocu, ostavio na blagajni 2 dolara i izašao iz trgovine. No, problem je u tome što je jedna boca koštala 2,29 dolara plus porez, odnosno na koncu mu je nedostajalo 43 centa, piše Penn Live.

Službenica u trgovini je krenula za njim kako bi mu rekla da je premalo platio, no Sobolewski je inzistirao na tome da su dva dolara dovoljna i otišao.

Službenica je potom nazvala policiju koja mu je ušla u trag i uhitila ga te je zbog kontroverznog državnog zakona o uobičajenim počiniteljima (Three-strikes law) optužen za teško kazneno djelo i sada mu prijeti od 3,5 do 7 godina zatvora.

U zatvoru je završio uz obveznicu od samo 50.000 dolara u gotovini koja mu je, s godišnjim prihodom od oko 5.000 dolara, učinila gotovo nemoguće da bude pušten prije sudskog ročišta.

Prema Penn Live -u, njegov "prvi udar" dogodio se prije više od deset godina, kada se odvezao s benzinske postaje nakon što je natočio spremnik goriva, a nije platio. Drugi prekršaj se dogodio u prosincu 2011., kada je uhićen zbog krađe para cipela od 39,99 USD. Taj zločin na kraju ga je koštao 866 dolara kazni i pristojbi te tri mjeseca zatvora zbog uvjetnog prekršaja.

'Postoje pametniji načini rješavanja stvari'

Prema zakonima Pennsylvanije, nije važno koliko su zločini beznačajni: ako vam je to treći prekršaj - gotovo je.

"Za mene bi faktor odvraćanja bio da nečije krađe postaju sve gore ili veće vrijednosti", rekao je Brandon Flood, direktor državnog Odbora za uvjetni otpust. "Ali nedostatak diskrecije je ono što me muči. To je problematično jer ne utječe na iznos", dodao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

Rekao je da je podizanje optužnica za kaznena djela veća od 43 centa ogromno bacanje novca poreznih obveznika, jer se "kriminalac" vuče kroz sudski sustav i mora biti smješten u već pretrpane zatvore. "Postoje pametniji načini rješavanja stvari", dodao je.

Kongresmen Dan Miller kazao je da je to "trag neuspjele misli u kaznenom zakonu". "Nitko ne istražuje državne zakone prije nego što ukrade tubu zubne paste kako bi saznao da je treća osuda krivično djelo i preispituje se", rekao je Miller. Rekao je da je to bilo posebno nepravedno prema ljudima koji se bore s ovisnošću, a često su oni koji krše zakon kroz takve sitne zločine.

"Ne djeluje kao odvraćanje", rekao je. "To samo funkcionira kao problem. Kad osoba dosegne trijeznost, teško je krenuti naprijed jer ima kazneno djelo".

"To je kazna izvan ravnoteže koja ne služi ničemu i sprječava ljude u postizanju dugoročnog uspjeha", dodao je. Javni branitelj uvjerio je drugog suca da intervenira u slučaju Sobolewskog i zatražio da mu se kaucija promijeni u "neosiguranu", što znači da bi mogao biti pušten bez davanja novca, ali bi i dalje bio dužan 50 tisuća dolara ako bi ne dolazio na sud.

Međutim, izmijenjeni uvjeti jamčevine navode da mu "neće biti dopušteno ući u bilo koju vrstu maloprodajnog objekta", što ga, kako se ističe u članku, sprječava u kupnji hrane, lijekova, odjeće ili drugih potrepština sve dok njegov slučaj ne krene na suđenje. Sobolewski bi se trebao pojaviti na sudu u studenom.