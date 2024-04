Otkako su dva muškarca priznala ubojstvo Danke Ilić (2) iz Bora, policija aktivno traži njezino tijelo. Policija sada provjerava svaku rupu u koju je djevojčica mogla upasti, bunare, šahte i rezervoare. To je novi pravac istrage jer su osumnjičeni dobro poznavali šahte i bunare u selima Banjsko polje i Zlot, piše Blic.rs.

Osumnjičeni muškarci rekli su oko 20 pogrešnih lokacija na kojima bi se moglo naći njezino tijelo. Policija je aktivno pretražila svaku lokaciju, no tijelo nije pronađeno.

Patolog Radoslav Radosavljević rekao je da se biološki materijal djevojčice može pronaći na svim predmetima s kojima je ona došla u kontakt. Odjeći, obući, igračkama, kao i na lišće ako je na njega pala krv iz rane ili povrede, piše Tanjug.

Na pitanje jesu li manje šanse da se utvrde svi detalji ubojstva kako vrijeme prolazi, rekao je da protok vremena znači da na tijelu dolazi do degenerativnih sekundarnih promjena kao i elemenata za vanjsko okruženje kao što je vlaga, visoke temperature, aktivnost životinja. Sve to može dovesti do određenih promjena na tijelu.

