Savezni ured za statistiku u Njemačkoj objavio je istraživanje 'Potrošnja obitelji za djecu'. Tako su došli do izračuna da roditelji u toj zemlji prosječno na dijete do njegove 18. godine potroši 150 tisuća eura.

Kako piše Fenix Magazin, troškovi na dijete podijeljeni su u tri dobne skupine: od 0 do 6 godina, od 6 do 12 godina i od 12 do 18 godina.

U onoj prvoj, do 6. godine, Savezni ured za statistiku došao je do troškova od oko 587 eura mjesečno, a oni se sastoje od hrane, pelena, igračaka, smještaja i odjeće. Treba napomenuti da O nisu uključeni početna oprema i mogući troškovi njege.

A samo početna oprema za bebe košta oko 3.000 eura. Troškovi mjesta u vrtiću iznose oko 400 eura, a za vrtićku djecu oko 250 eura mjesečno. Međutim, naknade su povezane s vašim mjestom stanovanja i uvelike se razlikuju od regije do regije.

Više od milijun kuna

Napomenimo i to da s godinama rastu zahtjevi i liste želja postaju sve veći. Prema Saveznom zavodu za statistiku, školarac svoje roditelje košta oko 686 eura mjesečno. A kao i u prethodnom izračuni i ovdje nisu uključeni godišnji odmor, briga, hobiji i slično.

Poslije 12. godine i početka puberteta troškovi opet idu uzlaznom putanjom pa roditelji moraju izdvojiti oko 784 eura mjesečno. Tinejdžeri u to vrijeme više jedu i žele najmoderniju odjeću. Veći su iznosi i za džeparac i za slobodne aktivnosti.

Sve u svemu, dijete košta u prosjeku 684 eura mjesečno, piše Fenix. Tako do dobi od 18 godina dođemo do brojke od oko 150.000 eura po djetetu.

Dobra je vijest pak ta da što je više djece u kućanstvu, niži su prosječni troškovi po djetetu prvenstveno jer možete kupovati, kuhati i planirati u većim količinama. Odjeća i igračke također se mogu prenijeti na mlađu braću i sestre.

Troškovi po dobi:

0 do 6 godina: 587 eura mjesečno, oko 7000 eura godišnje, 42.260 za 6 godina

6 do 12 godina: 686 eura mjesečno, oko 8.200 eura godišnje, 49.400 za 6 godina

12 do 18 godina: 784 eura mjesečno, 9.400 eura godišnje, 56.400 za 6 godina