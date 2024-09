Papa posjetio zemlju prepunu zlata i nafte te pozvao na mir među plemenima

Papa Franjo pozvao je u subotu u Port Moresbyju na bolji tretman radnika u Papui Novoj Gvineji, državi od oko 600 otoka u jugozapadnom Pacifiku koja je postala važna međunarodnim kompanijama zbog rezervi plina, zlata i nafte, dok je političkim vođama u zemlji uputio apel za zaustavljanjem plemenskog nasilja.

"Čak i ako vanjski stručnjaci i velike međunarodne tvrtke moraju biti uključeni u iskorištavanje ovih resursa, jedino je ispravno da se pri raspodjeli prihoda i zapošljavanju radnika uvaže potrebe lokalnog stanovništva, kako bi se poboljšali njihovi životni uvjeti", rekao je papa Franjo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Papa je poručio da prirodne resurse treba razvijati na održiv način koji "poboljšava dobrobit svih, ne isključujući nikoga, kroz međunarodnu suradnju, međusobno poštovanje i sporazume korisne za sve strane".

Po dolasku u konferencijski centar APEC Haus u prijestolnici Papue Nove Gvineje Port Moresbyju, Papu su pozdravili plesači u tradicionalnoj odjeći s pokrivalima za glavu s perjem.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Generalni guverner Papue Nove Gvineje Bob Dadae zahvalio je Papi na njegovom humanitarnom zalaganju i nazvao je Katoličku crkvu jednim od "ključnih razvojnih partnera" zemlje.

U Papui Novoj Gvineji smještena su neka od najvećih nalazišta zlata. Zemlja je veliki izvoznik prirodnog plina i nafte.

Vlada, koju od 2019. vodi premijer James Marape, nastojala je povećati korist za lokalno stanovništvo od projekata koje provode međunarodni konglomerati kao što su Exxon Mobil i Newcrest Mining. Prema podacima iz svibnja gospodarski rast zemlje iznosio je prošle godine skromnih 2,7 posto.

Stotine plemena živi u Papui Novoj Gvineji, a u napadima na tri zabačena sela u srpnju poginulo je najmanje 26 osoba, prema UN-u. U srpnju je u plemenskim sukobima poginulo najmanje 26 ljudi, prema podacima UN-a. Papa je u subotu rekao da je njegova "posebna nada da će plemenskom nasilju doći kraj".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Apelirao je "na svačiji osjećaj odgovornosti da se spirala nasilja zaustavi i umjesto toga odlučno krene putem koji vodi plodnoj suradnji". Pozvao je i na "definitivno rješenje" statusa otoka Bougainville, najvećeg otoka u arhipelagu Solomonskih Otoka. Taj je otok trenutačno autonomna regija Papue Nove Gvineje, a 2019. je uvjerljivo izglasao svoju neovisnost.

Papua Nova Gvineja ima, ovisno o procjenama, od 9 do 17 milijuna stanovnika. Vatikan procjenjuje da u zemlji živi oko 2,5 milijuna katolika. Papa je stigao u Papuu Novu Gvineju, gdje ostaje do ponedjeljka, u petak navečer, nakon posjeta Indoneziji. Potom će posjetiti Istočni Timor i Singapur, a 13. rujna vraća se u Rim. Najdulje je to putovanje u inozemstvo Pape Franje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Povijesno putovanje: Papa Franjo stigao u Indoneziju. Sjetio se i Hrvatske