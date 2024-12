Papa Franjo kritizirao Izraelce: 'Bombardirana su djeca. To je okrutnost, a ne rat!'

Papa Franjo u subotu je ponovno osudio izraelske zračne napade na Gazu, dan nakon što ga je kritizirao izraelski ministar zbog tvrdnje da bi međunarodna zajednica trebala istražiti vojnu ofenzivu u toj enklavi zbog potencijalnog genocida nad palestinskim narodom.

Franjo je svoje godišnje božićno obraćanje katoličkim kardinalima koji vode vatikanske odjele otvorio referencom na izraelske zračne napade u petak u kojemu je ubijeno najmanje 25 Palestinaca u Gazi. „Jučer su bombardirana djeca”, rekao je Franjo. „To je okrutnost. To nije rat. Htio sam to reći jer to pogađa srce”.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sve glasniji u kritikama Izraelaca

Čelnik 1,4 milijardi katolika u pravilu je oprezan oko zauzimanja strana u sukobima, no nedavno je postao glasniji u kritikama izraelske vojne kampanje protiv palestinske militantne skupine Hamas.

U odlomcima knjige objavljenima prošli mjesec Franjo govori da dio međunarodnih stručnjaka tvrdi da „ono što se događa u Gazi ima karakteristike genocida”.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Izraelski ministar dijaspore Amichai Chikli žestoko je kritizirao te tvrdnje u neobično otvorenom pismu kojeg su u petak objavile talijanske dnevne novine Il Foglio. Chikli smatra da su papine tvrdnje banalizirale termin genocida.

Papa je u petak rekao i da je katolički biskup Jeruzalema, poznat kao patrijarh, u petak pokušao ući u Pojas Gaze kako bi posjetio tamošnje katolike, što mu je onemogućeno.

POGLEDAJTE VIDEO: Izrael udario na Siriju:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa