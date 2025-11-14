FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
URUŠILA SE ZGRADA /

Panika u sirijskoj prijestolnici! Raketni napad usred grada

Panika u sirijskoj prijestolnici! Raketni napad usred grada
×
Foto: Shutterstock - ilustracija

Još uvijek je nepoznato tko stoji iza napada

14.11.2025.
23:04
Hina
Shutterstock - ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Snažne eksplozije čule su se u petak u sirijskom glavnom gradu Damasku, izvijestila je državna agencija SANA.

U zapadnom okrugu grada došlo je do snažne eksplozije, izvijestila je SANA. Očevici su rekli agenciji dpa da su se mogle čuti tri eksplozije. Navodno se urušio dio zgrade. Sigurnosne snage ogradile su područje.

Pozivajući se na vojnog glasnogovornika, SANA je izvijestila da se radi o napadu. Rečeno je da je izveden raketama ispaljenim s mobilne lansirne platforme.

Još uvijek je nepoznato tko stoji iza napada, dok vlasti rade na tome da razjasne pozadinu napada, rekla je SANA.

Jedna žena lakše je ozlijeđena.

DamaskEksplozijaSirija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
URUŠILA SE ZGRADA /
Panika u sirijskoj prijestolnici! Raketni napad usred grada