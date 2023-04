Od nuklearnih tema do karaoka, tim redoslijedom južnokorejski predsjednik Yoon Suk-yeol završio je posjet Bijeloj kući zapjevavši poznati hit Dona McCleana na svečanoj večeri i oduševio svog američkog kolegu Joea Bidena.

Na večeri priređenoj njemu u čast nakon razgovora o ozbiljnim pitanjima, među kojima je bila i snažna američka poruka sjevernokorejskom režimu da će "počiniti samoubojstvo usudi li se nuklearno napasti saveznike Sjedinjenih Država", predsjednik Yoon pokazao je da gaji ljubav prema američkoj glazbi.

"Znamo da je to jedna od vaših najdražih pjesama +American Pie+", rekao je Joe Biden i doveo svoga gosta bliže pozornici kako bi bolje čuo pjevače koji su izvodili baladu Dona McLeana.

"Istina", odgovorio je Yoon Suk-yeol, poznat u svojoj zemlji kao ljubitelj karaoka te je priznao da se zaljubio u tu pjesmu objavljenu 1971., kada je još bio školarac.

'Angažirat ću vas za zabavu'

Na Bidenov poticaj Yoon se nije dao moliti da uzme mikrofon pa je intonirao prve stihove pjesme "Long, long time ago" i nastavio a capella. Publika je pljeskala, Biden i prva dama bili su oduševljeni.

"Na sljedećoj večeri vas ću angažirati za zabavu", našalio se Biden pa dodao "Pojma nisam imao da vi pjevate".

Nakon izvedbe, Biden je Yoonu darovao gitaru koju je poslao i potpisao upravo Don McLean koji se nije mogao pridružiti večeri.

Društvene mreže vrvjele su pohvalama na pjevačkom daru predsjednika Yoon Suk-yeola kojemu to nije prvi put da je zapjevao u javnosti.

U jeku predsjedničke kampanje 2021., sudjelovao je u slavnoj južnokorejskoj emisiji "All the Butlers" i ubrao pljesak za svoju izvedbu pjesme "No one else" južnokorejskog pjevača Lee Seung-chula.