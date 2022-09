Misteriozna smrt šefa Lukoila, drugog najvećeg proizvođača nafte u Rusiji, Ravila Maganova, koji je pao s prozora u bolnici u Moskvi, pobudila je mnoge sumnje.

I nije to prvi ruski bogataš koji je naglo umro u sumnjivim okolnostima. U posljednjih pola godine mrtvi su pronađeni šefovi Gazproma, Novateka, ukupno desetorica oligarha koji se bave naftom i plinom. Radi li se o slučajnosti ili ubojstvima?

Ruska novinska agencija kaže kako je pao sa šestog kata bolnice u kojoj se liječio i vjerojatno je riječ o samoubojstvu. Lukoil pak kaže da je umro nakon duge i teške bolesti. Ruski portali navode da se možda poskliznuo dok je pušio na prozoru. Nitko ne piše, iako svi to misle, da ga je ubio Putinov režim, piše RTL.

''Još jedan u nizu nesretnih slučajeva za koje imamo dobre razloge pretpostaviti da se ne radi o nesretnom slučaju'', izjavio je Božo Kovačević, bivši veleposlanik u Moskvi.

Mračne sile

Mnogi su danas odmah povezali ovu smrt sa službenom objavom Lukoila iz ožujka u kojoj pozivaju na prekid vatre, neki su to shvatili kao kritiku Putina, drugi to odbacuju.

''Tako da je pitanje zbog čega jednog karijernog menadžera, naftaša ubijati na ovaj način, a s druge strane naravno u nizu svih događaja, svih tih čudnih samoubojstava ovo izgleda doista kao nešto što bismo mogli pripisati nekim mračnim silama koje djeluju u Rusiji'', kazao je Branimir Vidmarović, vanjskopolitički analitičar.

A mračne sile zamračile su, sumnja se, od početka godine čak desetoricu ruskih moćnika, mahom naftaša. Počelo je u siječnju s Leonidom Shulmanom, direktorom Gazproma, kojeg su našli na podu kupaonice, navodno s oproštajnim pismom. I ranije se znalo događati da u takvim pismima često pišu kriva imena članova obitelji. Mjesec dana kasnije na isti je način skončao i Aleksandar Tuljakov, također menadžer u Gazpromu, a tri dana kasnije u Londonu su našli obješenog naftaša Mikhaila Watforda.

''Niz tih smrti visokopozicioniranih menadžera ili jako bogatih ljudi zapravo ukazuje samo na to da su oni na neki način otkazali poslušnost pa su to morali platiti'', kazao je Kovačević.

Čitav niz političkih ubojstava

U travnju su se dogodile dvije tragedije, s danom razlike. Prvo je u Rusiji bivši čelnik također Gazproma, Vladislav Avajev, navodno ubio suprugu, 13-godišnju kćer, a potom i sebe. Dan kasnije u Španjolskoj na isti način skončala je i obitelj Sergeja Protosenja, bivšeg zamjenika naftne tvrtke Novatek. Navodno se objesio, bez tragova krvi na odjeći iako su supruga i kći bile višestruko izbodene.

''S obzirom na to da postoji čitav niz političkih ubojstava u Rusiji i to glasnih poput Sergeja Litvinjenka, Sergeja Manjickog, Ane Politkovske pa onda pokušaj trovanja Alekseja Navaljnog, a onda naravno Boris Njemcov nama je sad svojstveno da sve ovakve slučajeve pripisujemo naravno naručenim ubojstvima, no to ne mora biti tako'', rekao je Vidmarović.

''Pa ako i je riječ o samoubojstvima i ta su samoubojstva povezana s pretpostavkama tih ljudi o tome kakva bi ih sudbina čekala nakon što ruska vlast otkrije da su bili nelojalni'', komentirao je Kovačević.

U svibnju nova bizarna smrt. Bivši izvršni direktor Lukoila, Aleksandar Subotin, pronađen je mrtav u kući jednog ruskog šamana. ''Koji mu je nešto dao i tamo je doživio srčani udar. Naravno nije bio ubijen, jednostavno mi sad radimo taj logični niz da su svi ubijeni'', rekao je Vidmarović.

A niz čudnih smrti nastavlja se u srpnju smrću Jurija Voronova, oligarha poslovno povezanog s Gazpromom. Pronađen je propucane glave kako pluta u bazenu. Upućeni u Putinovu diktaturu tvrde kako se za njegovu naklonost bori nekoliko klanova koji često ovakve stvari rade na svoju ruku kako bi se dodvorili velikom šefu. ''Isto kao što se sumnja za Njemcova da nije Putin naredio nego se netko odlučio dodvoriti i prezentirati to svom dragom predsjedniku kao poklon'', izjavio je Vidmarović.

''Ali to je situacija koju je on namjerno kreirao jer na taj način povećava svoju moć i nadzor nad tim klanovima'', rekao je Kovačević.