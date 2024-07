Iako je mala vjerojatnost da ćete je pronaći, u optjecaju postoji kovanica od 1 eura koja zapravo vrijedi 650 eura. Pozornost treba obratiti na mali detalj. Ovdje se govori o kolekcionarskim novčićima ili o optjecajnim novčićima. Prigodne kovanice također se nekada mogu pomiješati s optjecajnim kovanicama.

Izdaje ih Deutsche Bundesbank. Prigodni novčić također se smatra normalnim sredstvom plaćanja, ali ga ne treba koristiti ako je moguće, jer ti novčići imaju znatno veću vrijednost. Postoji nekoliko detalja koji kovanicu čine pravom investicijom. U ovom slučaju, kovanica od 1 eura vrijedi 650 eura. Neki su možda već imali ovaj komad novca u svojim rukama, a da to nisu primijetili. Ako vam se nešto na kovanici učini neobično, trebali biste to bolje pogledati. Moguće je da imate posebno vrijedan novac, pišu njemački mediji, javlja Fenix Magazin.

Riječ je o takozvanim tiskarskim greškama. Ovdje zapravo postoje različite vrste. Jedan od najčešćih pogrešnih kovanja je 'prženo jaje', ti novčići vrijede oko 100 eura. Relativno ih je lako uočiti - unutrašnjost kovanice je pomaknuta i nije točno u sredini. Ako je naličje kovanice naopako, da tako kažemo, to je 'rotacija marke' i takva kovanica košta oko 200 eura.

No, to je prilično rijetko. Jedna od najneobičnijih tiskarskih pogrešaka, na primjer, je 'pogreška planeta'. Ovaj iznimno rijedak novčić iz Münstera ima kovani novac od 2 eura na ploči od 1 eura. Svatko tko možda u svom novčaniku pronađe upravo ovaj novčić, za njega od kolekcionara može dobiti i do 650 eura, navode njemački mediji.

