Vođa Hamasa Ismail Hanija ubijen je u 31.srpnja 2024. Sada je poznato na koji je način likvidiran. Naime, bomba koja ga je ubila sakrivena je prije dva mjeseca u kuću u kojoj je odsjeo, tvrde bliskoistočni dužnosnici za New York Times.

Kuća je bila pod zaštitom Islamske revolucionarne garde te je dio velikog kompleksa četvrti sjevernog Teherana. Bomba je detonirana na daljinu, a ubijen je i njegov tjelohranitelj. Eksplozija je potresla zgradu i razbila prozore te uzrokovala djelomično urušavanje vanjskog zida. Svi dužnosnici koji su dali izjave za The New York Times učinili su to pod uvjetom anonimnosti. Tvrde da je Izrael odgovoran za atentat.

Katastrofalan neuspjeh obavještajnih službi

Kako se ispostavilo, atentatori su uspjeli iskoristiti rupu u iranskoj obrani - propust u sigurnosti navodno strogo čuvanog kompleksa, koji je omogućio da se bomba postavi i ostane skrivena nekoliko tjedana prije aktivacije.

Takav proboj, rekla su tri iranska dužnosnika, bio je katastrofalan neuspjeh obavještajnih i sigurnosnih službi Irana i ogromna sramota za gardu, koja koristi kompleks za tajne sastanke i smještaj istaknutih gostiju poput Hanije.

Kako je bomba skrivena, još uvijek nije jasno. Bliskoistočni dužnosnici rekli su da je planiranje atentata trajalo mjesecima i da je zahtijevalo opsežan nadzor kompleksa. Dvojica iranskih dužnosnika koji su opisali prirodu atentata rekli su da ne znaju kako i kada je eksploziv postavljen u prostoriju.

Vođa Hamasa bio na inauguraciji iranskog predsjednika pa ubijen

Podsjetimo, Hanija je bio u glavnom gradu Irana na inauguraciji novog predsjednika. Hanija je vodio Hamasov politički ured u Katru te je u kući u kojoj je poginuo boravio i u nekim svojim prijašnjim posjetima Teheranu. Atentat bi mogao pokrenuti novi val nasilja na Bliskom istoku i preokrenuti pregovore o okončanju rata u Gazi, u kojima je Hanija bio jedan od ključnih sudionika. Izrael nije javno priznao odgovornost za ubojstvo, ali su izraelski obavještajni dužnosnici izvijestili SAD i druge zapadne vlade o detaljima neposredno nakon operacije, tvrdi pet bliskoistočnih dužnosnika. Jučer je američki državni tajnik Antony Blinken rekao da SAD nije imao saznanja o zavjeri za atentat.

