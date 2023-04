U srpnju 2000. godine Concorde AirFrancea na letu 4590 poletio je iz pariške zračne luke Charles de Gaulle prema New Yorku sa stotinu putnika i devet članova posade. No, nakon samo 77 sekundi u zraku, luksuzni mlažnjak se zapalio i srušio na hotel u gradiću Gonesse. Do danas je ta nesreća usječena u sjećanje Francuza. Prizori goruće olupine šokirali su gledatelje jer je okvir mlažnjaka ostao zabijen u ruševinu hotela.

Međutim, pravi razmjeri užasa koji se dogodio 25. srpnja 2000. godine tek sada su izašli na vidjelo. Objavljeni su, naime, transkripti razgovora posade i kontrolnog tornja u Parizu, uključujući posljednje riječi pilota aviona, kapetana Christiana Martya, piše The Sun.

'Imate plamen straga! Ugasite motor 2!'

Na snimci se čuje kako su, nakon polijetanja, kontrolori leta javili posadi: "Concorde zero… 4590, imate plamen. Imate plamen straga."

Glavni navigator Concordea je rekao: "Kvar motora… Kvar motora dva. Ugasi motor dva."

Zrakoplov je navodno pokušao postići brzinu za hitno slijetanje na obližnji aerodrom prije nego što je kapetan Marty izgovorio svoje posljednje riječi: "Prekasno… Nema vremena!"

Zatim se čuo glas kopilota: "Le Bourget, Le Bourget." (Le Bourget je manja zračna luka u istoimenom pariškom predgrađu, koja je tada bila najbliža zrakoplovu.)

"Negativno. Pokušavamo sletjeti na Le Bourget."

Zrakoplovu je, međutim, otkazao jedan motor. Pilot i kopilot nisu uspjeli ubrzati i postići potrebnu visinu dok su očajnički pokušavali doći do zračne luke Le Bourget. Šesnaest sekundi kasnije snimka se prekinula, zrakoplov je pao, a svi putnici, članovi posade i četiri osobe na tlu - bili su mrtvi.

Nesreću izazvao komad metala na pisti

Nesreća je natjerala zrakoplovnu kompaniju Air France da odmah prizemlji sve preostale zrakoplove Concorde, a ubrzo je isto učinio i British Airways. Francuski istražitelji potvrdili su da je tragični lanac događaja izazvalo puknuće gume.

"Posada nije imala načina da sazna što je izazvalo požar niti je imala ikakva sredstva da se s njim bori", kazali su kasnije istražitelji.

Na pisti s koje je poletio zrakoplov pronađen je komad metala dug četrdesetak centimetara, koji je vjerojatno otpao s drugog zrakoplova. U izvješću istražitelja navodi se da je taj komad metala gotovo sigurno prerezao gumu Concordea pri polijetanju da bi potom veliki komadi rasječene gume ogromnom brzinom udarili u spremnik goriva oštetivši ga.

Komad gume pogodio spremnik goriva

"Najmanje jedan spremnik goriva pukao je na jednom ili više mjesta, što je rezultiralo značajnim curenjem goriva. Gorivo koje je iscurilo izazvalo je požar. Do problema s motorom došlo je na motoru broj 2 i nakratko na motoru broj 1. Zrakoplov je letio otprilike jednu minutu", navedeno je u izvješću istražitelja.

Otkriće ovih transkripata uslijedilo je nakon još jedne nesreće Air Francea za koju je ovaj tjedan donesena presuda kojom su AirFrance i Airbus oslobođeni krivnje za zrakoplovnu nesreću iz 2009. godine, na letu iz Rio de Janeira u pariz, u kojoj je poginulo 228 putnika i članova posade.