Šok za znanstvenike: Otkrivena misteriozna superbakterija s dosad neviđenim moćima

Na kineskoj svemirskoj postaji Tiangong otkrivena je nova, dosad nepoznata vrsta bakterije koja ima posebne sposobnosti prilagodbe svemirskim uvjetima, navodi se u izvješću kineskih znanstvenika, javlja The New York Post.

Niallia tiangongensis

Bakterija nazvana Niallia tiangongensis izolirana je iz površine svemirske postaje pomoću sterilnih maramica koje su koristili taikonauti – kineski astronauti – i potom ih smrznute vratili na Zemlju. Istraživanje je proveo Beijing Institute of Spacecraft System Engineering, a rezultati su objavljeni u međunarodnom znanstvenom časopisu International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology.

Niallia tiangongensis je u bliskom srodstvu s poznatom zemaljskom bakterijom Niallia circulans, koja se inače može pronaći u tlu, kanalizaciji, hrani pa čak i u ljudskom izmetu. No, ova svemirska verzija sadrži nekoliko mutacija koje bi mogle imati važnu ulogu u istraživanju života izvan Zemlje.

Znanstvenici su primijetili da ova nova bakterija ima posebnu sposobnost razgradnje želatine, što znači da je može koristiti kao izvor hrane u okruženjima s malo hranjivih tvari – što je u svemiru izuzetno korisno.

Osim toga, identificirane su strukturne i funkcionalne razlike u dva ključna proteina ove bakterije, a ti bi proteini mogli pomoći u jačanju stvaranja biofilma (zaštitnog sloja bakterija), u obrani od oksidacijskog stresa te u popravku oštećenja nastalih zračenjem. Sve te prilagodbe čine je iznimno otpornom i prilagodljivom u svemirskim uvjetima, zaključuju znanstvenici.

Američki astronauti pronašli sličnu bakteriju

Ova otkrića rezultat su rada u sklopu kineskog istraživačkog programa pod nazivom CHAMP (China Space Station Habitation Area Microbiome Program), koji prati ponašanje mikroorganizama tijekom dugotrajnih boravaka u svemiru. Program također proučava njihove genetske osobine, sposobnosti stvaranja aktivnih tvari i način metabolizma.

Znanstvenici vjeruju da će podaci prikupljeni kroz ovaj program biti ključni za buduće dugotrajne misije s ljudskom posadom, ali i korisni u razvoju medicine i poljoprivrede na Zemlji.

Zanimljivo, i na Međunarodnoj svemirskoj postaji (ISS) prošle je godine otkriven sličan slučaj – američki astronauti su pronašli mutiranu i na lijekove otpornu verziju uobičajene bakterije koja se također normalno nalazi u ljudskom probavnom sustavu.

