Zbog rata u Ukrajini čini se kao da pandemija koronavirusa i ne postoji, iako to nije slučaj.

Svjetska zdravstvena organizacija upozorava na mutant varijantu covida-19, odnosno omikrona, nazvanu XE, koja je deset posto zaraznija od njega. Riječ je o tzv. "rekombinantnoj" varijanti virusa. Tako bi XE mogao biti i 43 % zarazniji od omikrona, piše Independent.

XE varijanta omikrona lako je prenosivi oblik korone, ali kod nas on još uvijek nije otkriven. No, znači li to da u Hrvatsku stiže šesti val?

Dominantan u Velikoj Britaniji

"U sekvenciranju uzoraka iz polovice ožujka također smo imali i 40 posto BA2 podsoja omikrona, što znači da bi on uskoro mogao postati prevladavajući", kaže dr. Irena Tabain, voditeljica Odjela za virološku dijagnostiku Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, piše Jutarnji list.

Za podsoj XE stručnjaci kažu da bi mogao izazvati šesti val korone ne samo u Hrvatskoj, nego u cijeloj Europi. On je u Velikoj Britaniji otkriven 19. siječnja i tamo je dominantan, odnosno njime je zaraženo oko 86 % pozitivnih na koronavirus.

No, pozitivna je vijest da XE ne uzrokuje teže oblike bolesti kao i ostali podsojevi omikrona. Stručnjaci ističu da su početni simptomi zaraze umor i vrtoglavica, a potom glavobolja, upala grla i mišića te groznica. Ipak, ne pojavljuje se gubitak mirisa i okusa kao kod prvotnih sojeva covida.

Otkrivena još dva nova soja

Bez obzira na blaže mjere, dr. Tabain naglašava: "Premda su brojevi zaraženih u ovom trenutku relativno niski, valja napomenuti da je među testiranima i dalje više od 30 posto zaraženih. To su velike brojke pa je zato nužno dalje provoditi epidemiološke mjere od nošenja maski do distance i osobne higijene. Dakako, na prvome je mjestu cijepljenje."

Osim ovog trenutačno podsoja XE, Agencija za zdravstvenu sigurnost Ujedinjenog Kraljevstva (UKHSA) otkrila je još dva nova soja, i to XD i XF. Naime, XD je hibrid delte i omikrona BA1, a XF kombinacija BA1. Varijanta XD otkrivena je u Francuskoj, Danskoj i Belgiji, a XF u Velikoj Britaniji.