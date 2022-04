Neimenovani američki dužnosnik potvrdio je da predsjednik Joe Biden neće otputovati u Ukrajinu. No, u Kijevu su, u potpunoj tajnosti, bila dva vrlo važna gosta; državni tajnik Antony Blinken i ministar obrane Lloyd Austin. Dvojac je, kao i svi visoki dužnosnici koji su u protekla dva mjeseca posjetili Ukrajinu, stigao vlakom iz Poljske, a potom se na isti način vratio natrag, javlja AP.

Lloyd Austin je novinarima u Poljskoj poručio kako je predsjednik Ukrajine, Volodimir Zelenskij pokazao "čvrstu želju za pobjedom, a mi smo pokazali čvrstu želju da im u tome pomognemo". Dodao je da Ukrajini sad treba drugačija vrsta naoružanja, jer su se Rusi povukli sa šumovitog sjevera zemlje u ravnicu istočnih krajeva. Spomenuo je i da će SAD osigurati dodatnih 300 milijuna dolara za financiranje ukrajinske vojske te 165 milijuna dolara za streljivo koje je kompatibilno sovjetskom naoružanju. Time se američka pomoć Ukrajini popela na ukupno 3,7 milijardi dolara.

Još oružja i još sankcija

Blinken je, pak, otkrio kako su razgovori sa Zelenskim trajali tri sata te da su obuhvatili sve teme. Dodao je da je američka strategija isključivo velika podrška Ukrajini uz istovremeni veliki pritisak na Rusiju te solidarnost s više od 30 država koje su uključene u pružanje pomoći Ukrajini. Time se potvrđuju riječi neimenovanog američkog dužnosnika koji je za Reuters poručio da će SAD dodijeliti još 400 milijuna dolara za 15 zemalja srednje, istočne i jugoistočne Europe.

"Ništa ne može zamijeniti dijalog licem u lice, a tu je i simbolika povratka u zemlju", rekao je neimenovani američki dužnosnik obznanivši tako da će se američki diplomati vratiti u Ukrajinu, točnije u Lavov. Svakodnevno će putovati iz Poljske, a zadaća će im biti osiguravanje uvjeta za ubrzani povratak diplomatske misije u Kijev. Uz to, Biden će imenovati dosadašnju američki veleposlanicu u Poljskoj, Bridget Brink, veleposlanicom Ukrajine. Vrijedi spomenuti da SAD nije imala veleposlanika u Ukrajini pune dvije godine.

"Pentagon većinu američkog oružja koje šalje u Kijev ima u vlastitim zalihama, ali se oslanja i na američke obrambene dobavljače koji pretražuju tvornice streljiva u istočnoj Europi kako bi pronašli novo oružje prema dizajnu iz doba Sovjetskog Saveza", piše The New York Times, čiji su novinari promatrali pretovar streljiva iz transportnih zrakoplova u šlepere koji su krenuli prema Ukrajini.

Nestandardno oružje iz Kragujevca

Prema NATO-ovim standardima, radi se o "nestandardnom streljivu", koje je doduše prilagođeno sovjetskom naoružanju kojeg koriste Ukrajinci. No, uz streljivo je potrebno osigurati i rakete te topničke granate. SAD ima određenu količinu tog oružja, zbog toga što su njime opskrbljivali partnerske snage u Iraku, Afganistanu, Siriji i na drugim mjestima gdje se vojske i milicije još služe sovjetskim naoružanjem.

Floridska kompanija Ultra Defense se bavi pronalaskom tvornica koje mogu proizvesti "nestandardno oružje". Surađuju s proizvođačima naoružanja iz Rumunjske, BiH, Srbije, Slovačke, Češke i Bugarske. U Srbiji surađuju sa Zastavom iz Kragujevca, što tu državu dovodi u neugodnu situaciju. Naime, ispada kako oni šalju oružje Ukrajini, dok su istodobno među rijetkima koji gaje dobre odnose s Rusijom.

No, ta informacija daje potpuno drugačiji motiv pritiska Zapada na Beograd da nametne sankcije Rusiji. Prodaja streljiva, a možda i drugog naoružanja za Ukrajinu mogući je faktor usporavanja izolacionističke politike Europske unije prema Srbiji. Kremlj je vjerojatno upoznat s proliferacijom oružja iz Kragujevca u Kijev, ali je prisiljen to šutke promatrati, znajući da ne može spriječiti Aleksandra Vučića u tom unosnom poslu, ali i zato što on tim argumentom može obraniti svoju politiku bez sankcija Rusiji.

Za to vrijeme, Amerikanci uvježbavaju ukrajinske postrojbe na "standardnom naoružanju", odnosno svojim haubicama kalibra 155 milimetara i dometa od 40 kilometara. Uvođenjem NATO-ovog naoružanja, smanjuje se ovisnost o zemljama poput Srbije, a istodobno se prazne američka skladišta u Europi. To je bitno i zbog nove geopolitičke i sigurnosne situacije na crnomorskom prostoru.

