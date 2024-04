Andrew Cauchi (76) rekao je da mu je "srce slomljeno" i da mu je "iznimno žao" zbog žrtava nakon što je njegov sin Joel Cauchi (40) ubio šestero ljudi u trgovačkom centru Westfield u Bondi Junctionu u subotu, piše Sky News.

Roditelji napadača iz Sydneyja kažu da im je "iznimno žao" nakon što je njihov sin ubio šestero ljudi.

Cauchija (40) ubila je policajka nakon što je izbo šestero ljudi u napadu u trgovačkom centru Westfield u Bondi Junctionu u subotu. Ubio je pet žena i zaštitara te ranio nekoliko drugih, uključujući devetomjesečnu bebu.

Govoreći u ponedjeljak ispred njihove kuće, Andrew Cauchi rekao je da mu je "srce slomljeno" zbog žrtava i da mu je "iznimno žao".

'Ja volim to čudovište'

"Postao sam sluga svom sinu kada sam saznao da ima mentalnu bolest. On je moj sin. I ja volim čudovište - za vas je on čudovište. Za mene je on bio vrlo bolestan dječak", rekao je Cauchi.

Policija New South Walesa istražuje mogućnost da je Joel u napadu ciljao na žene. Cauchi je sugerirao da je razlog zašto je njegov sin - koji je patio od shizofrenije - možda ciljao žene taj što je "želio djevojku". "Nije imao socijalne vještine i bio je krajnje frustriran", rekao je.

Michele Cauchi, Joelova majka, također je rekla novinarima: "Ovo je apsolutna noćna mora roditelja, kada imaju dijete s mentalnom bolešću, da se ovako nešto može dogoditi. Moje srce je uz ljude koje je naš sin povrijedio. Ali, očito nije bio pri zdravoj pameti. Nekako je pao u psihozu i izgubio je dodir sa stvarnošću."

