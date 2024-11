Otac djevojčice ubijene u beogradskom masakru: 'Pucanje je trajalo kao runda njegove igrice. Sve je kopirao'

Na višem sudu u Beogradu odgođeno je suđenje roditeljima dječaka koji je u svibnju prošle godine počinio stravičan masakr u jednoj beogradskoj osnovnoj školi, ubivši pritom devetero učenika i čuvara, a po tužbi maloljetnika koji je tada ranjen.

Otac jedne ubijene djevojčice Anđelko Aćimović istaknuo je apsurdnost zakona u kojem djeca mlađa od 14 godina ne mogu biti kazneno odgovorna, bez obzira na zločin koji su počinili. Zbog toga, ističe, važno je iskoristiti ovu situaciju kako bi se granica kaznene odgovornosti spustila na 12 godina jer smatra da ne postoji nijedan razlog da se to ne učini.

Da neće biti kazneno odgovoran za neviđeni zločin, očito je bio svjestan i dječak ubojica koji je danima prije masakra na internetu proučavao srbijanski Kazneni zakon i pretraživao koja je starosna granica za odlazak u zatvor. Rekonstruirala je to policija nakon što je zaplijenila njegov mobitel i računala zbog čega sumnja da je svjesno odabrao trenutak za napad i "požurio se" da to obavi prije svog 14 rođendana.

Osim rupa u zakonu, Aćimović je skrenuo pažnju i na odgovornost roditelja koji su, po njegovom mišljenju, trebali uočiti znakove za uzbunu u dječakovu ponašanju.

'Roditelji su sve znali i nisu reagirali'

"U suvremenom društvu roditelji imaju obvezu ne samo osigurati djeci materijalne uvjete, već su ih dužni i pravilno odgajati. U digitalnoj eri, gdje djeca većinu svog vremena provode pred ekranima, odgoj postaje složeniji. Nažalost, pravila koja bi regulirala ovu sferu života često su nejasna, a mnogi roditelji su sami pogođeni problemom prekomjernog korištenja tehnologije. Zbog toga ne prepoznaju ozbiljnost situacije i ne osjećaju potrebu da se aktivno bave odgojem svoje djece", smatra utučeni otac kojem je maloljetni dječak tog krvavog dana oduzeo ono najvrjednije u životu.

Aćimović vjeruje da su u ovom slučaju roditelji dječaka ubojice bili svjesni da koristi računalo, igra igrice koje su zabranjene za njegov uzrast, kao i da gleda sotonističke i mizogine filmove.

"Sve su to znali i nisu reagirali ni zabranili te sadržaje, a nisu se ni obratili psihologu. U školi su morali osjetiti da nešto nije u redu s djetetom i da ima neki problem u svom unutarnjem razvoju ličnosti i psihološkom profilu. Oni su znali što sve njihovo dijete radi, a nisu poduzeli ništa. Dijete koje ima takve unutrašnje probleme i koje je zanemareno ima dodatnu unutarnju želju da to preinači u zločin. Imao je i dostupno oružje za koje su ga obučavali. On je idealni masovni ubojica, kakvog ni u Americi nisu mogli stvoriti", kazao je Aćimović za Kurir.

Govoreći o reakciji ubojičinih roditelja, oca koji je u zatvoru i majke koji su oboje osumnjičeni u ovom slučaju, kaže da je potpuno nerazumljivo da i dalje govore samo o sebi. "To govori o njima da su svi bolesni i da im treba pomoć", kaže.

'Kopirao je videoigricu'

Dječakovog oca tereti se za teško djelo protiv opće sigurnosti, a majci se na teret stavlja kazneno djelo nedozvoljene proizvodnje, držanja, nošenja i prometa oružja i eksplozivnih tvari. Prema riječima glavnog beogradskog tužitelja Nenada Stefanovića, vjeruje se da su roditelji grubim zanemarivanjem svoje dužnosti odgajanja zanemarili maloljetno dijete koje je u svibnju prošle godine pištoljem ubio portira i devetero učenika te teško ozlijedio profesoricu povijesti i još petero učenika.

Aćimović je usporedio dječakov zločin s nasilnom videoigricom. "Pucanje je trajalo točno toliko sekundi koliko traje i runda njegove igrice. Kada je završio, uplašio se i bio je svjestan jer je dosta to proučavao. On je sve kopirao, od početka do kraja. I te boce sa zapaljivom tekućinom, sve je isplanirao i iskopirao", zaključuje Anđelko.

Za njega bi, kaže, jedina pravda bila da mu se vrati njegovo dijete, kći Angelina koja je tog dana otišla u školu i nikad se nije vratila. Budući da to nije moguće, nastavlja, glavni je cilj cjelokupne borbe za pravdu da se pokuša spriječiti ovakav zločin kako nevina djeca ne bi ponovno izgubila svoje živote na ovakav ili sličan način.

