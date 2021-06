Britanac Trevor Pelling, sa suprugom i dvije kćeri bio je na odmoru u Portugalu. Dok su u četvrtak bili na plaži Calada u Encarnaceu, snažna morska struja zahvatila je njegove kćeri (12 i 9 godina), a 45-godišnjak ih je krenuo spašavati. Uspio je, no struja je potom njega zahvatila.

Na koncu su ga iz mora uspjela izvući dvojica surfera, no bilo je prekasno. Srce je već bilo stalo. Medicinska sestra koja se zatekla na plaži smjesta je započela s reanimacijom koju je nastavila i hitna služba, no financijašu nije bilo spasa. Prevezen je u bolnicu, no liječnici su mogli samo konstatirati smrt, prenosi Daily Mail.

Dvije kćeri su također pregledane, no, kako priopćio glasnogovornik obavijesnog komunikacijskog centra lisabonskih hitnih službi, nisu bile u životnoj opasnosti. Djevojčicama je pružena i psihološka pomoć.