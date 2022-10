Phil Paxson iz Sjeverne Karoline poginuo je prošli tjedan kada ga je njegov GPS doveo do mosta koji je uništen 2013, javljaju američki mediji.

Phil je 30. rujna krenuo kući nakon kćerinog rođendanskog slavlja u Hickoryju u "mračnoj i kišnoj noći", objavila je njegova punica Linda McPhoee Koeing na Facebooku 3. listopada.

"Pratio je svoj GPS koji ga je doveo do mosta koji se spuštao u rijeku", nastavila je. "Most je srušen prije 9 godina i nikada nije popravljen."

Koeing je rekla da most nije imao nikakve "barijere ili znakove upozorenja koji bi spriječili smrt 47-godišnjeg oca dviju kćeri".

"Jako će nedostajati našoj obitelji i prijateljima. Bila je to nesreća koja se potpuno mogla spriječiti. Žalimo zbog njegove smrti", napisala je.

Nije bilo upozorenja

Njegova udovica, Alicia Paxson, podijelila je fotografije mosta na vlastitoj Facebook stranici, ističući u jednom postu da je smrt njenog supruga bila "tragedija koja se mogla izbjeći". Također je podijelila članke koji datiraju iz 2014. o obiteljima koje traže da se most popravi.

Državna patrola za autoceste rekla je da su barikade koje su upozoravale vozače na neispravan most ranije bile ondje, ali se činilo da su pomaknute. Philovo tijelo izvučeno je iz vozila i vlasti vjeruju da se nesreća dogodila u 23 sata. u petak.

Alicia je ispričala kako su te kobne večeri bili kod prijateljice i radili su roštilj za kćerin rođendan.

“Kada je došlo vrijeme za polazak, spakirali smo sve ukrase, on je spakirao kombi i ukrcao djevojke u kombi”, rekla je. "On je skrenuo lijevo, a ja desno, i to je bila njegova pogreška. Jedno pogrešno skretanje, i sada ga nema."

Phil je iza sebe ostavio suprugu i njihove dvije kćeri, kao i svoje roditelje, dvije sestre, šogoricu i mnoštvo nećaka i nećaka, piše u njegovoj osmrtnici.