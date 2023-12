Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij obratio se čelnicima EU-a putem videokonferencije i zamolio ih da ne "izdaju" vjeru u Europu.

"Ovaj dan će ući u našu povijest. Bilo to dobro ili loše za nas, povijest će zabilježiti sve. Svaku riječ, svaki korak, svako djelovanje i nečinjenje. Tko se za što borio", rekao je Zelenski i dodao da vrlo važno da Europa danas ne padne ponovno u neodlučnost.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Nemojte izdati narod i njegovu vjeru u Europu'

"Nitko ne želi da se Europa smatra nepouzdanom", istaknuo je i naglasio kako je po njegovom mišljenju Kijev obavio domaću zadaću.

"Govorimo o odluci koja je obećana. I nisam čuo nikakav protuargument zašto ne bismo trebali provesti plan koji je dogovorila cijela Europa. Prošle godine Ukrajina je dobila jasne preporuke kako ići naprijed. Donijeli smo ključne zakone. Vi svi, naglašavam svi, dobro znate da smo svaku obvezu ispunili", naglasio je ukrajinski predsjednik koji traži od EU-a da poštuje svoja obećanja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Jedno vas molim danas – nemojte izdati narod i njegovu vjeru u Europu. ​Ako nitko ne vjeruje u Europu, što će održati Europsku uniju na životu? ​Ljudi u Europi neće vidjeti nikakvu korist, ako Moskva dobije propusnicu iz Bruxellesa u obliku negativnosti prema Ukrajini. Putin će to sigurno iskoristiti protiv vas osobno i protiv cijele Europe. Nemojte mu dati ovu prvu - i jedinu - pobjedu u godini. Europa mora pobijediti, dogovori se moraju poštovati, a riječi moraju biti važne", kazao je, kako prenosi The Guardian.

Orban ne odustaje od svog stava

Podsjetimo, danas su se čelnici Europske unije sastali kako bi, između ostaloga, raspravili slanje financijske pomoći Ukrajini i otvaranje pristupnih pregovora te zemlje. Mađarski premijer Viktor Orban još se jednom jasno usprotivio otvaranju pristupnih pregovora s Ukrajinom i rekao da se o tome može razgovarati tek kada Kijev ispuni potrebne uvjete.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nema razloga sada pregovarati o članstvu Ukrajine. Moramo se vratiti na to pitanje kada Ukrajina ispuni preduvjete", rekao je Orban prije početka samita.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Orban se također protivi i paketu pomoći od 50 milijardi eura za Ukrajinu za razdoblje do 2027. godine. Mađarski premijer je rekao da treba pričekati da se održe europski izbori i onda pokušati postići konsenzus o otvaranju pregovora s Ukrajinom. To znači da on predlaže da se odluka o otvaranju pregovora s Ukrajinom odgodi na najmanje šest mjeseci.

S obzirom na opetovano protivljenje Orbana tim ključnim odlukama za EU, očekuje se da bi ovaj samit mogao dugo trajati.

POGLEDAJTE VIDEO: Maksim Kamenjecki komentirao aktualno stanje u Ukrajini

Tekst se nastavlja ispod oglasa