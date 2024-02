Bivši američki predsjednik Donald Trump u subotu je rekao da će "ohrabriti" Rusiju da napadne svaku zemlju članicu NATO-a koja ne ispuni svoje financijske obveze prema obrambenom savezu, piše Politico. Bijela kuća njegovu je primjedbu odbacila kao "užasne i bezobzirne".

U Europi raste zabrinutost oko pouzdanosti desetljećima stare predanosti SAD-a europskoj sigurnosti, a što se povećalo zastojem u Washingtonu oko ključnog paketa pomoći američkom savezniku Ukrajini.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Politico piše da Trumpove riječi tjeraju Europljane da ozbiljno razmotre prekid transatlantskog saveza. "Ovo su riječi ozbiljnog kandidata za predsjednika pa ih treba tretirati ozbiljno", rekao je za POLITICO zamjenik poljskog ministra vanjskih poslova Paweł Zalewski. "Ako to učinimo, onda to znači promjenu logike prisutnosti SAD-a u NATO-u. To je vrlo zabrinjavajuće. On ispravno poziva zemlje članice da potroše više na obranu, ali također poziva Rusiju da napadne. To je potpuno neshvatljivo."

Neće se pridržavati klauzule?

Govoreći na predizbornom skupu u Južnoj Karolini, Trump je rekao da je dok je bio predsjednik rekao čelnicima NATO-a da će "ohrabriti Rusiju da rade što god žele" članicama Saveza koje su "delinkventne" u ispunjavanju ciljeva grupe u potrošnji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Zbog upitnog mentalnog zdravlja, Biden bi mogao izgubiti izbore od Trumpa

"Jedan od predsjednika velike zemlje ustao je i rekao: ‘Pa, gospodine, ako ne platimo i budemo napadnuti od strane Rusije, hoćete li nas zaštititi?'", prisjetio se Trump tijekom skupa. "Rekao sam: ‘Nisi platio. Ti si delinkvent.’ Rekao je: ‘Da, recimo da se to dogodilo.’ Ne, ne bih te štitio. Zapravo, ohrabrio bih ih da rade što god žele".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Moguće da primjedbe sugeriraju da se Trump, favorit za republikansku predsjedničku nominaciju, možda neće pridržavati klauzule o kolektivnoj obrani NATO-a za članice koje nisu dovoljno platile. Bijela kuća kritizirala je te komentare kao ugrožavanje sigurnosti i stabilnosti. "Poticanje invazije na naše najbliže saveznike od strane ubojitih režima je užasno i bezobzirno - i ugrožava američku nacionalnu sigurnost, globalnu stabilnost i naše gospodarstvo kod kuće", rekao je glasnogovornik Bijele kuće Andrew Bates u izjavi.

Prošlomjesečno izvješće lista POLITICO otkrilo je da je Trump predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen 2020. rekao da SAD neće stati u obranu Europe ako bude napadnuta. Trump je naveo da su zemlje NATO-a naknadno potrošile "milijarde i milijarde" dolara na svoju obranu nakon njegove prijetnje, no ta njegova izjava nije potvrđena.