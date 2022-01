Endemska bolest ima stalnu prisutnost u populaciji, ali ne utječe na alarmantno velik broj ljudi niti narušava društvo kao što se obično vidi u pandemiji. Budući da je omikron jako prenosiv, ali je očito manje vjerojatno da će uzrokovati tako tešku bolest kao neke prethodne varijante, mogao bi označiti prijelaz iz ovog poglavlja pandemije COVID-19 u endemsku fazu, javlja CNN.

Dr. Anthony Fauci danas je izjavio kako je još prerano za predviđanje hoće li brzo širenje omikrona pomoći da se koronavirus pomakne iz faze pandemije u u endemsku fazu koja se može lakše kontrolirati, ali da se on nada da će to biti slučaj. Također je za virtualni događaj Svjetskog gospodarskog saveza izjavio da će se to dogoditi ako se ne ostvari određeni scenarij, tj. "da bi to bio slučaj samo ako ne dobijemo drugu varijantu koja izmiče imunološkom odgovoru na prethodnu varijantu."

Fauci kaže kako smo imali sreće što omikron nema iste karakteristike kao delta, te da je otvoreno pitanje hoće li omikron biti "živo cijepljenje" protiv virusa kojem se svi nadaju. Također je nadodao da to ne znači da bi ljudi namjerno trebali pokušati zaraziti se omikronom: "Liječnici kažu da je to užasna ideja iz nekoliko razloga, te da to ne znači da je bitka protiv virusa COVID-19 gotova – posebno jer pretrpane bolnice odgađaju operacije, a škole prelaze na učenje na daljinu."

Hrvatski imunolog: 'Situacija bi se mogla normalizirati, ali samo pod jednim ključnim uvjetom'

Slično razmišljanje ima i hrvatski imunolog Zlatko Trobonjača koji se također nada da bi omikron mogao dovesti do kraja epidemije, ali samo u slučaju da se ne pojavi novi soj koji bi se brzo širio i uspješno izbjegavao već stečenu imunost. Trobonjača je iznio i svoju procjenu što bi se moglo dogoditi u bližoj budućnosti.

"Što će se dogoditi u perspektivi? Omikron će proći kroz našu populaciju, ljudi koji su cijepljeni, koji su boosterirani, oni koji su prethodno preboljeli, a sada se inficiraju omikronom, dodatno će učvrstiti svoju imunost ili je malo poboljšati. A s druge strane, možda neke necijepljene osobe ili necijepljene osobe koje nisu preboljele nikakvu infekciju, sada će doći u kontakt s omikronom, a takve osobe, pogotovo starci i kronični bolesnici koji nisu cijepljeni ili nisu preboljeli, mogu oboljeti od teške bolesti, čak i završiti u bolnici, a možda i teže. A oni koji to prođu će, isto tako, imati neku imunost", objasnio je.



"Kada se sve zaokruži, stvorit će se dovoljna količina imunosti u društvu da bi se zaustavio omikron i dalje će cijela bolest ići u endemizaciju, pod uvjetom da se ne pojavi novi soj virusa koji bi bio imunoevazivan i koji, ako je tako imunoevazivan poput omikrona, ali na drugačiji način, opet će vratiti epidemiju nazad jer će ponovno ljudi koji su možda i preboljeli više puta, i cijepili se i trećom dozom, će se opet moći zaraziti pa onda opet imamo epidemijski val", objašnjava Trobonjača te dodaje kako nitko ne može znati hoće li se to dogoditi.