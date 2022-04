Ruski ministar obrane, Sergej Šojgu u posljednjih se mjesec dana rijetko pojavljivao u javnosti, a nije dao niti jednu izjavu, iako rat u Ukrajini bjesni svom silinom. Vjeruje se kako je on početkom ožujka doživio teški srčani udar, a protivnik Vladimira Putina, oligarh Leonid Nevzlin, na Facebooku je iznio nove, zastrašujuće detalje.

"Šojgu je izvan igre, može postati invalid ako preživi. Doživio je teški srčani udar te je na intenzivnoj njezi, spojen na aparate. Priča se da se srčani udar nije dogodio zbog prirodnih uzroka", napisao je Nevzlin na Facebooku.

Inscenirani sastanci sa Šojguom

Bivši suvlasnik naftnog diva Jukosa, ove je tvrdnje navodno doznao od nepoznatih izvora iz Moskve, no njegove tvrdnje nisu službeno potvrđene, piše Mirror. Šojgu se od 11. ožujka svega dvaput pojavio na sastancima s Putinom. No, mnogi vjeruju kako su to inscenirani sastanci, s obzirom na to da se zbog Putinove velike izoliranosti održavaju virtualnim putem.

Tako se pojavila teorija da su snimke na kojima se pojavljuje Šojgu zapravo ranije snimljene. Šojgu je posljednji put viđen 13. travnja na videokonferenciji s Putinom i drugim ministrima o razvoju Arktika. Bilježio je Putinove upute, ali nije progovorio ni riječi. Vjeruje se i da je Putin potjerao Šojgua u bazu na Uralu, nakon prvih težih vojnih gubitaka u Ukrajini.

Rusi gube rat zbog korupcijskog skandala?

Ali, to nije sve. Nevzlin je dodao i kako je uhićeno 20 generala te 150 službenika obavještajne agencije FSB zbog korupcijskog skandala teškog 7,6 milijardi funti. Prema njegovim riječima, riječ je o generalima "iz stožera", a ne s terena u Ukrajini.

"Ovdje je sve jasno – totalna pronevjera sredstava za pripremu preuzimanja Ukrajine. Od 2014. ukradeno je oko 10 milijardi dolara koje je Putin izdvojio za pripremu blitzkriega", tvrdi Nevzlin i dodaje da je u tijeku postupak protiv dugogodišnjeg bivšeg potpredsjednika vlade Arkadija Dvorkoviča, za kojeg se očekuje da će svjedočiti protiv svojih kolega.

Među uhićenima je, tvrdi Nevzlin, i čovjek "koji je izmislio putinizam", Vladislav Surkov. On je navodno u kućnom pritvoru.

