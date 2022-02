U Beogradu je krenulo jedno od kontroverznijih suđenja - Olgica Markanović, poznatija i kao Barbie nadriliječnica, tretmanima ljepote uništila je izgled, ali i zdravlje brojnih klijentica. Uhvaćena je na granici s Hrvatskom, a za spomenute tretmane nije imala dozvole, donosi RTL.

Pred suca istrage Prvog osnovnog suda u Beogradu izašla je nakon šest mjeseci kućnog pritvora.

Klijentice koje su dolazile na tretmane željele su samo izgledati poput lutke Barbie, a umjesto toga dobile su opekline i kraste.

Rođena Banjalučanka je prema jednom izboru "najžena 21. stoljeća". ''Baš mi je drago što to ide iz naše države zato što naša država nije nešto prosperitetna što se tiče inovacija, ali ja sam nešto novo započela i ja sam imala uspjeha i hvala Bogu to se i prepoznalo'', kazala je tada Markanović.

Uništila živote 12 osoba

Tereti je se da je od svibnja 2020. do ožujka 2021. u neregistriranom medicinskom centru tretmanima plasma penom naštetila 12 žena.

"Postojali su izvjesni propusti koje je ona učinila. Da li je sve u skladu sa zakonom to će baviti na sudu međutim kad sam ispitivao na tužilaštvu sve te oštećene prosto su potvrdile da su potpisivale tu pisanu suglasnost da se upravo povrgnu tom tretmanu'', kazao je njezin odvjetnik Borivoje Borović za RTL Danas.

Tvrdi da je cijela priča krenula od jedne klijentice koja je, kako navodi, "upozorena i pismeno potpisala suglasnost da će se podvrgnuti tom tretmanu, ali da se ne smije izlagati suncu, da ne skida te kraste, ne znam kako da ih drugačije nazovem".

No, što je s ostalih jedanaest osoba koja sada svjedoče protiv Olgice? "Nećete vjerovati, ali odlazile su redom u druge ordinacije koje su ih upropastile laserima. To ćemo sve vještačenjem utvrditi da je to naknadno. Sad da li je ona prekršila zakon pružajući te kozmetičarske usluge. Inače ima neke kozmetičarske certifikate'', kazao je odvjetnik.

'Olgica nije jedina!'

Liječnica iz Zagreba upozorila je da Olgica Markanović nije jedina.

"Smatram da je vrijeme da se cijela naša regija pozabavi s ovakvim situacijama. Vidjela sam da je ovo stanje puno više izraženo u susjednim državama nego u Hrvatskoj. Međutim, na žalost, imamo i mi u Hrvatskoj dosta ljudi koji nisu kompetentni, a bave se estetikom", rekla je Suzana Smoljo, liječnica estetske i anti-age medicine i oftalmologinja u KBC-u Zagreb.

Takvim i sličnim zahvatima u Hrvatskoj se smiju baviti samo doktori medicine i dentalne medicine, a tretman kakav je izvodila "Nadri Barbi", kad se izvodi stručno nikad nema posljedice kakav je ona ostavila na svojim klijentima.

"Vidim na ovim slikama da su nastale opekline drugog i trećeg stupnja. Očito su korišteni i uređaji sumnjive kvalitete. Osoba nema medicinskog znanja, nije educirana u edukaciji plasmage tretmana'', poručila je Smoljo.



Uz Olgicu je optužena i njezina suradnica koja se nije pojavila na sudu pa se najveće suđenje nastavlja u travnju.