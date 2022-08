Grupa malezinskih muškaraca osnovala je grupu koju su nazvali "Udruga starih dečkiju" i sklopili su pakt da se nikada neće oženiti, piše Utusan Malaysia. U udruzi je njih 50-ak, a kako navode, na ovaj potez su se odlučili jer su troškovi vjenčanja i miraza previsoki.

Najstariji član ima 79 godina, dok su mlađi članovi u 40-ima. Jedan 63-godišnji član, koji samo želi biti poznat kao Liong, rekao je da se nije učlanio u udrugu zato što se ne bi htio oženiti, već zato što si ne može priuštiti visoke troškove vjenčanja, što uključuje i miraz za mladenku. Prije otprilike 10 godina, Liong je rekao da cijena miraza za mlade može ići do 50.000 RM što bi, preračunato, iznosilo otprilike 82.000 kuna. "To je bilo prije 10 godina. Sada, ako se želite vjenčati, a nemate 300.000 RM (oko 165.000 kuna), tko bi se želio udati za vas? Ne mogu uštedjeti toliko novca, da ne spominjem, sa svojim normalan posao", jada se i dodaje: "Zato je za mene bolje da budem u celibatu do starosti. Mogu raditi što god želim. Mogu se naći s prijateljima, razgovarati s njima do jutra i nitko me neće spriječiti."

'Uzgajam samo povrće, kako mogu zaraditi toliki novac?'

U međuvremenu, drugi muškarac, 79-godišnji Lee Tiong Lai, priznaje da se jednom namjeravao oženiti, ali je od toga morao odustati jer je cijena vjenčanja bila previsoka. Rekao je da je imao djevojku, ali je njezina obitelj tražila vjenčane darove u vrijednosti od 250.000 RM (oko 412.000 kuna): "Uzgajam samo povrće, kako mogu zaraditi toliki novac?", uzdahnuo je. Kaže da se ponekad osjeća prazno i razočarao kada vidi prijatelje svojih godina koji su oženjeni i imaju obitelji. Dodaje da te osjećaje mora ostaviti iza sebe, ali priznaje da nikada nije požalio što nije oženio ljubav svog života: "Nisam u braku, nema problema. Uostalom, nije lako brinuti o djeci kada nemate novca. Danas, ako imate 250.000 RM, ne možete se vjenčati. Kako da platim dvoranu za vjenčanje i catering, a i da ženi kupim automobil i kuću? Bolje mi je da sam samac."

Na Dan neovisnosti grupa je malezijskim zastavama ukrasila lokalni most. Često provode vrijeme zajedno na pristaništu uz rijeku Perak u Teluk Intanu, Perak.