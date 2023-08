Na nedjeljnu propovijed fra Mate Vincetića, u kojoj je migrantima poručio da se odreknu svoje vjere da bi dobili hranu pa im zamjerio to što ne jedu svinjetinu, reagirao je i Ured za odnose s javnošću Vrhbosanske nadbiskupije, javlja Danas.hr.

Priopćenje prenosimo u cjelosti:

"U povodu isječka iz propovijedi fra Mate Vincetića koju je izrekao u nedjelju, 20. kolovoza u crkvi na Plehanu, a koja je izazvala veliku pozornost u medijima i na društvenim mrežama, Vrhbosanska nadbiskupija se ograđuje od sadržaja iste.

Način, na koji je u tom isječku tretirana tema migracija te u tome kontekstu i pripadnici druge religijske zajednice nije u skladu s naukom Katoličke Crkve ni s onim što ona, kako na općoj tako i na mjesnoj razini, provodi u svom djelovanju.

Isus je pomagao svima i, kako donosi evanđelje po Mateju, poistovjetio se sa svakim čovjekom koji je u potrebi kad je kazao: 'Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta! Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni' (Mt 25,34-36).

Vjerna Isusovu nauku, Katolička Crkva slijedi Isusov primjer dobrote prema svima i kroz svoje institucije na različite načine pomaže upravo 'gladnima, žednima, strancima, golima i sužnjima' te pri tomu poštuje njihovo ljudsko dostojanstvo i vjersko uvjerenje. Čini to u ime vlastite vjere u Presveto Trojstvo i u Isusa Krista i naučava da su svi ljudi braća i sestre.

Iskreno žalimo ukoliko su fra Matine riječi povrijedile vjerska i ljudska osjećanja kod drugih te još jednom podsjećamo svećenike na važnost propovijedi koja treba biti navještaj i tumačenje Božje riječi."

