Čudovišni Fritzl mogao bi na slobodu? Već sanja morbidne fantazije: 'Ljudi će mi klicati'

Odvjetnici monstruoznog Austrijanca Josefa Fritzla otkrili su da bi ove godine mogao izaći iz zatvora te da vjeruje kako će mu ljudi "klicati i htjeti se rukovati s njim", piše The Sun.

Fritzl je 2009. osuđen na doživotni zatvor, nakon što je 24 godine svoju kćer držao zatvorenu kao seksualnu robinju i s njom imao sedmero djece. Ranije ove godine, premješten je iz psihijatrijske jedinice visoke sigurnosti u normalan zatvor.

Njegovi odvjetnici sada su otkrili da će u idućim tjednima podnijeti zahtjev za uvjetni otpust. Uvjereni su da će izaći na slobodu, iako je za odvratne zločine iza rešetaka proveo samo 15 godina

Bolesne fantazije

Njegova odvjetnica Astrid Wagner najavila je da će se žaliti ako sud obije njihov zahtjev. "S obzirom na njegovo stanje, vjerujem da će biti pušten do sljedeće godine. Želi živjeti blizu mjesta gdje je prije stanovao i želi živjeti sam. S obzirom na njegovo stanje i dob, mislim da je to ipak malo vjerojatno", rekla je Wagner u razgovoru za Mirror.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Vjeruje da će, kada bude pušten, izaći na veliko slavlje s ljudima koji će klicati i uz glazbu i željeti mu stisnuti ruku", nastavlja odvjetnica Wagner, no ipak napominje da se to neće dogoditi. "To je fantazija. Mislim da on u potpunosti ne razumije što svijet stvarno misli. Svaki put kad ga vidim, kaže da svaki dan žali zbog svojih odluka", dodaje Wagner.

POGLEDAJTE VIDEO: Policija dobila dojavu o mrtvom muškarcu u Slavonskom Brodu

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa