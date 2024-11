Odgajatelj silovao 70 djece u dobi od jedne do sedam godina. Pronađene tisuće fotografija i videa

Bivši australski odgajatelj djece opisan je "jednim od najgorih pedofila". Osuđen je na doživotni zatvor zbog stotine stravičnih seksualnih kaznenih djela počinjenih prema djeci tijekom dva desetljeća. Ashley Paul Griffith (47) priznao je 307 kaznenih djela počinjenih između 2003. i 2022. godine, piše Daily Mail.

Njegove žrtve bile su uglavnom djevojčice u dobi između jedne i sedam godina, a najmlađa je imala samo 12 mjeseci. Svoje gnjusne zločine počinio je prvenstveno u centrima za brigu o djeci u Queenslandu u Australiji, ali i u regiji Novog Južnog Walesa pa čak i diljem svijeta u Pisi u Italiji, gdje su identificirane četiri njegove žrtve.

Istražitelji su otkrili tisuće fotografija i videa koje je snimio, a koji prikazuju užasno zlostavljanje. Mnogi su preneseni na dark web gdje je Griffith dobio status "VIP korisnika". Savjetovao je druge pedofile kako zlostavljati djecu.

Australska savezna policija prvi put je uhitila Griffitha u kolovozu 2022. Griffith je iz materijala izrezao svoje lice i sve prepoznatljive značajke, no istražitelji su uspjeli doći do njega zbog prepoznatljivog kompleta posteljine za koju su saznali da je prodana prvenstveno centrima za brigu o djeci diljem Queenslanda. Nakon što ga je optužio 2023., viši časnik Michael Fitzgerald rekao je da je to bio "jedan od najužasnijih slučajeva" zlostavljanja djece koje je policija vidjela.

Potresna svjedočanstva

"Nemoguće je zamisliti što je ta osoba učinila toj djeci", rekao je tada. Griffith je optužen za više od 1600 seksualnih prijestupa s djecom, iako je većina tih optužbi kasnije odbačena u sklopu pravnog postupka. Žrtve i obitelji svjedočila su na sudu o potresnim događajima. Jedna majka zaštićenog identiteta, rekla je:

"Jedini put kada je bila daleko od mene je bio kada sam je dala u tvoje ruke, zbog čega ću žaliti do kraja života", rekla je, a drugi je rekao da je njegovoj kćeri "oduzeto nevino djetinjstvo".

"Ti si bio taj koji ih je trebao čuvati u dječjem centru', rekla je.

"Nikad neću saznati kakav je moj život mogao biti. Nikada ne mogu znati što bi bilo da sam odrastala bez straha od ljudi, rekla je jedna žrtva koja se borila s mentalnom bolesti.

"Osjećam tugu i bijes jer nisam ispunio svoju dužnost da zaštitim svoju obitelj", rekao je otac jedne djevojčice.

"Ne mogu poništiti ono što ste učinili njezinom tijelu, ali učinit ću sve što mogu da ograničim štetu njezinu umu", rekla je majka.

Slučaj je također pokrenuo pitanje kako je moguće da australske vlasti toliko dugo nisu ništa primijetile. Trebao je proći stroge provjere za rad s djecom.

"Nema sumnje da je bilo značajnih učinaka na mnoge ljude. Šteta nanesena obiteljima nikada neće biti izbrisana", rekao je sudac Paul Smith.

Sudac Smith primijetio je da je Griffith svojim žrtvama često davao iPad kako bi im odvratio pozornost, rugao im se kad su se opirale i negirao svoje prijestupe tijekom 13 policijskih razgovora prije nego što je na kraju djelomično priznao krivicu.

Griffith se u petak pojavio na Okružnom sudu u Brisbaneu na dovršetku izricanja kazne, gdje je sudac Smith njegove zločine nazvao "izopačenim i užasnim". Griffith je bio u pritvoru 831 dan od uhićenja i imat će pravo na uvjetni otpust 2049. godine. Međutim, s obzirom na prirodu i razmjere njegovih zločina, jasno je da će utjecaj na njegove žrtve i njihove obitelji trajati daleko duže.

