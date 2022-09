U beogradsku zračnu luku danas je sletjela veća grupa Rusa, bježeći od rata i mobilizacije koju je jutros proglasio ruski predsjednik Vladimir Putin. U razgovoru za Novu.rs rekli su da su uplašeni te da je Putin ubojica koji ih tjera na sukob koji ne žele. Kroz suze su rekli da se boje za svoje obitelji i da će u Beogradu uglavnom biti kod rođaka, prijatelja ili članova obitelji.

"Moj suprug je ostao u Rusiji. Mnogim mojim prijateljima je stigao poziv za mobilizaciju. Mojim kolegama i općenito mladim momcima“, rekla je Julija. Kaže da su pozive na kućne adrese dobili mladići, iako je prvo rečeno da mladi ljudi neće dobivati pozive. "Moj brat je pred Izjumom. Regrutirali su ga iako ima 20 godina. Već tri mjeseca je u Izjumu u ratu. On je u rat otišao 29. lipnja i bio je u Izjumu i Harkivu. Ne vjerujte svemu što se u Rusiji govori!“ kaže Julija.

"Jako sam uplašena za svoju obitelj i prijatelje, naravno i za vlastitu sigurnost. Prije nekog vremena i moja kćerka došla je u Beograd. Sada smo suprug i ja došli u Beograd kako bismo bili sigurni. Želimo ostati ovdje“, priča kroz suze Irina koja je sa suprugom doputovala iz Moskve. Kaže da je vrlo tužna i da nikako ne razumije zašto se dogodio rat s Ukrajinom.

'Molim vas, zaustavite Putina'

"Prilično sam uplašena i tužna jer moja vlada vodi lošu politiku. Želim kazati da Ukrajincima treba sloboda, molim da se prestane sa sukobom. Ponavljam, ljudi molim vas, prestanite s napadima. Molim vas, zaustavite Putina. Što se njega tiče mogu reći da je on vrlo opasan i da je to jedan ubojica. To nije dobra osoba, on ne brine o narodu, sigurna sam u to“ kaže Irina.

Da je uplašen tvrdi i Aleksej, mladić iz predgrađa glavnog grada Rusije koji navodi da je došao kod rođaka. "Uplašen sam zbog rata, a u Beograd sam došao posjetiti rođake“, kazao je Aleksej, kojeg je nakon toga majka odvojila od kamere, očito u strahu od cijele situacije.

Bilo je i onih koji su tvrdili da je u Moskvi sve normalno kao i ranije, te da Ukrajincima ne žele ništa dobro.

"Ukrajina kao Ukrajina, to je skroz druga tema u Moskvi. To su različite stvari, ali ništa dobro ne mislim o Kijevu i toj zemlji“, priča obitelj iz Moskve.

Vijest da će biti izvršena mobilizacija natjerala je Ruse da organiziraju prosvjede koji će se održati u srijedu navečer. Dodatno, informacija o regrutaciji dovela je do enormnog poskupljenja cijena zrakoplovnih karata iz Moskve. Sve karte su praktički planule, iako je cijena dostigla vrijednost i do 5.600 dolara.

Sve o ratu u Ukrajini iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.