Venus Aerospace je objavio prve snimke novog hipersoničnog mlažnjaka koji će, kako tvrde, moći prevesti putnike od New Yorka do Tokija ili, primjerice, od Zagreba do Los Angelesa za samo sat vremena.

Kako bi to učinio, mlažnjak će morati uzletjeti do samog ruba svemira prije nego što sleti na Zemlju. Letjelica, prikladnog naziva Stargazer, može dosegnuti zapanjujuću maksimalnu brzinu od 9 Macha, piše The Sun.

Impresivna snaga dolazi iz rotacijsko-detonacijskog motora koji se vrti brzinom od 20.000 okretaja u sekundi, ali poletjet će pomoću konvencionalnih mlaznih motora.

Zrakoplov je razvijen u suradnji s NASA-inim timom za svemirske letove. Proučavali su podatke iz programa Space Shuttle američke svemirske agencije.

Znanstvena činjenica

Stargazer polijeće s konvencionalne zračne luke, a kada se izgradi, trebao bi biti rame uz rame s drugim aviokompanijama poput EasyJeta Ryanaira i British Airwaysa. No, prototip ovog mlažnjaka još nije izrađen, već se možemo zadovoljiti tek računalnim simulacijama. Ipak, previđeno je da bude širok 30 metara i dugačak 45 metara, a težak 68 tona.

Imat će mjesta samo za 12 putnika, pa se očekuje da će cijene karata biti prilično visoke.

"Ovo nije znanstvena fantastika, ovo je znanstvena činjenica", kaže dr. Andrew Duggleby, suosnivač Venus Aerospacea.

"Surađivali smo s NASA-om u Svemirskom centru Johnson i mogli smo pristupiti informacijama iz testiranja zvučnog udara iz programa Space Shuttle. Utvrdili smo da nas na visini i brzini letenja nećete moći čuti - letjet ćemo na 51 kilometara visine brzinom od 9 Macha", objasnio je Duggleby.