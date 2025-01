Švicarci zabranili burke na javnim mjestima i donijeli set zakona protiv dječjih brakova

Od Nove godine u Švicarskoj je stupio na snagu zakon kojim se zabranjuje nošenje "burki", odnosno pokrivanja lica na javnim mjestima.

Oni koji zakon ne poštuju mogu biti kažnjeni novčanom kaznom i do tisuću švicarskih franaka (1064 eura).

Prema pisanju portala Swissinfo.ch, Švicarska se pridružuje pet drugih zemalja u kojima zabrana već postoji - uključujući susjednu Francusku i Austriju.

Inicijativu protiv pokrivanja lica odobrilo je 51,2 posto birača u Švicarskoj u ožujku 2021. godine. Ipak, postoje iznimke: sigurnosni, vremenski ili zdravstveni razlozi te iz nekih umjetničkih razloga te zabavne ili promotivne svrhe.

A Švicarcima s početkom 2025. dolazi i rast mirovina za 2,9 posto.

Minimalna državna mirovina raste za 35 franaka (oko 37 eura). Odnosno, s postojećih 1225 franaka (oko 1300 eura), raste na 1260 franaka (oko 1340 eura). Maksimalna mirovina raste za 70 franaka: sa 2450 franaka (oko 2600 eura), na 2520 franaka (2688 eura).

Nova pravila za 'dječje brakove'

Također, od 1. siječnja vrijede i zakoni koji se učinkovitije bore protiv dječjih brakova. Ako netko maloljetan sklopi brak u inozemstvu, u Švicarskoj se taj brak ne priznaje ako barem jedan od supružnika u vrijeme sklapanja braka nije bio stanovnik Švicarske.

Dječji brakovi se mogu poništiti na zahtjev vlasti ili na zahtjev nekog od supružnika, ali do 25. rođendana te osobe. Ranije se to moglo do 18. rođendana osobe.

Tom se promjenom zakona žele spriječiti "brakovi na odmoru" - dječji brakovi koje ljudi sklapaju u drugim zemljama gdje je zakonska dob za brak niža. Ako obje osobe koje su u braku imaju manje od 16 godina - brak u Švicarskoj neće biti priznat.

