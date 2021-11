Gvatemalski slijepi putnik skriven u dijelu podvozja zrakoplova American Airlinesa preživio je u subotu let iz svoje domovine u Miami, gdje je prebačen imigracijskim službenicima te odveden u bolnicu na pregled.

Priznali nakon objave snimke

Američka agencija za carinsku i graničnu zaštitu potvrdila je incident u priopćenju koje je prvotno prenijela televizijska postaja sa sjedištem u Miamiju WTVJ, uz objavu videa snimljenog u međunarodnoj zračnoj luci u Miamiju ubrzo nakon što je zrakoplov sletio.

Video, koji se pripisuje stranici društvenih medija "Only in Dade" na Instagramu, prikazuje slijepog putnika koji izgleda ošamućen, no nije ozlijeđen, kako sjedi na pisti pored aviona - odjeven u plave traperice, majicu, jaknu i čizme - okružen osobljem u zračnoj luci koje ga pita želi li vode.

Uhićen kad je došao sebi

"Službenici američke agencije za carinsku i graničnu zaštitu (CBP) u međunarodnoj zračnoj luci Miami uhitili su 26-godišnjeg muškarca koji se skrivao u dijelu podvozja zrakoplova koji je stigao iz Gvatemale u subotu ujutro", stoji u priopćenju CBP-a.

"Pregledalo ga je osoblje hitne medicinske pomoći i odveden je u bolnicu na liječnički pregled", dodala je agencija. "Ovaj incident je još pod istragom."

American Airlines objavio je priopćenje u kojem kaže da je njihov zrakoplov iz Guatemala Cityja u Miami stigao nešto poslije 10 sati po lokalnom vremenu te da ga je pregledala policija zbog sigurnosnog problema.

Let traje dva i pol sata

Zrakoplovna tvrtka nije dala više pojedinosti, osim što je rekla da pomaže u istrazi. Putovanje od Gvatemale do Miamija traje nešto više od dva i pol sata.

Migranti iz Gvatemala čine velik dio od oko 1,7 milijuna migranata koje su uhitili ili protjerali američki granični agenti prošle godine. Mnogi od njih bježe s prostora Srednje Amerike od nasilnih bandi i teškog siromaštva.

Imigracijski odvjetnik Angel Leal rekao je za WTVJ da će gvatemalskog slijepog putnika CBP zadržati dok ne dobije nalog za prisilno napuštanje zemlje.

Incident podsjeća na snimku iz kolovoza na kojoj se vide očajni Afganistanci koji se pokušavaju uhvatiti za dijelove američkog vojnog teretnog aviona za vrijeme kaotične evakuacije iz Kabula nakon što su talibanske snage preuzele kontrolu u Afganistanu. Zasebna snimka pokazuje dvije osobe koje su kako se čini pale iz aviona nakon polijetanja iz Kabula.

Nije prvi...

Federalna uprava zrakoplovstva odbila je komentirati subotnji incident.

Prema FAA-u, od 1947. godine 129 ljudi pokušalo se sakriti u prostore za kotače ili u druga mjesta na komercijalnim zrakoplovima diljem svijeta. Od njih je, navodi agencija, 100 umrlo od ozljeda ili izloženosti hladnoći.

U jednom takvom incidentu u travnju 2014., 16-godišnji dječak koji je pobjegao od kuće preživio je pet sati u prostoru za kotače mlaznog aviona dok je letio iz Kalifornije na Havaje.