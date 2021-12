Hrvatska obilježava godinu dana od razornih potresa na Baniji. Za to vrijeme, obnova tisuća porušenih kuća nije pošteno počela. Nove su domove dobili rijetki, uglavnom donacijama i dobrom voljom volontera. Država nije obnovila nijednu kuću, ali je zato stigla donijeti, pa i izmijeniti Zakon o obnovi potresom pogođenih područja. No, niti to nije bilo dovoljno da se išta pokrene, kao niti milijuni eura iz Europske unije.

Češku je prije šest mjeseci, točnije 24. lipnja, poharao tornado, ostavivši za sobom pustoš. Žitelji Hruški, Mikulčica, Moravske Nove Vesi i Lužica ostali su bez krovova nad glavom, a neki i bez čitavih kuća. Iako su i ondje u pomoć priskočili hitne službe i volonteri, razlika naspram Hrvatske je više nego očita.

"Zahvaljujući lijepom vremenu dovršili smo fasadu. Pomoć vojske i vatrogasaca bila je ogromna. Osiguravajuće društvo je dobro odradilo posao, kao i humanitarne organizacije. No, pokraj kuće mojih roditelja je ogromna rupa u zemlji. Susjedi su morali srušiti cijelu kuću. Proći će još namjanje 10 godina dok se selo potpuno ne obnovi", rekao je za češki portal iDnes Petr Šulava čija je kuća jedna od obnovljenih na trasi tornada.

Igor i Dominika vjenčali su se vikend prije naleta tornada. Umjesto medenog mjeseca radili su na kući. Iako im nedostaje još fasada, Božić su dočekali u svoja četiri zida, a očekuju i bebu. Doduše, nisu bili svi te sreće. Neki, poput Františeka i Marie Nosterští, još uvijek žive u kontejnerima i mobilnim kućicama. No, oni mogu računati na pomoć osiguravajućih društava, ali i ljudi dobre volje. Nosterští su uspjeli skupiti pet milijuna čeških kruna, koje će uložiti u obnovu kuće. Usprkos hladnom vremenu, radi se punom parom.

"Puno se radi. Mnogi su jedva čekali Božić da se opuste. Do posljednjeg trenutka se završavaju stvari", rezimirao je situaciju župnik Marian Kalina.