Silovatelj Reynhard Sinaga nakon obračuna s jednom svojom žrtvom imao je modrice na čelu, oba oka su mu bila crna, a imao je i sterilne trake koje su mu držale obrve.

Pretučeni i izubijani snimak datira iz 2017. godine kada je Sinagu (38) prvi put uhitila policija Manchestera. Slike su prvi put objavljene uoči emitiranja BBC-jevog dokumentarca Catching a Predator, piše The Sun.

Opsesivni silovatelj napao je više od 200 muškaraca, a prošle je godine bio doživotno zatvoren, ali nisu ga uhvatili više od desetljeća.

Žrtva nazvala policiju nakon napada

Njegovi stravični zločini izašli su na vidjelo tek nakon što je u lipnju 2017. pronađen u lokvi krvi na podu kupaonice svojeg stana u centru Manchestera.

Sinaga je u Britaniju stigao 2007. kako bi studirao na sveučilištu u Manchesteru, a zahvaljujući bogatom ocu mogao je ostati na visokom obrazovanju. Sinagu je teško pretukao tinejdžer nakon čega je otišao nazad u svoj stan, a medicinski stručnjaci mislili su da ima krvarenje u mozgu.

Nakon napada žrtva je nazvala policiju: "Pozdrav, bio sam vani sinoć, a onda me neki tip odveo do njegove kuće, nije mi dopustio da izađem iz njegove kuće, a on me na kraju pokušao silovati. Morao sam ga lupiti nekoliko puta jer je nasilan."

Sinaga je inače skupljao suvenire svojih žrtava kako bi ih mogao pamtiti pa bi im često uzeo novčanike ili putovnice.