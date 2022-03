Tonći Tadić je za RTL rekao da je izbjegnuta nuklearna katastrofa i objasnio da je Ukrajina odgovorna članica Međunarodne agencije za atomsku energiju, da je članica Euroatoma.

Izbjegnuta katastrofa

Nuklearni fizičar je rekao: “Ovo što se dogodilo je jedna monstruozna glupost jer je nuklearka Zaporižje bila u postupku gašenja. Naime, čim počnu borbe oko nuklearki, one se u pravilu gase. Ona je bila u postupku gašenja, što znači da su ugašene kontrolne šipke, zaustavljena nuklearna reakcija, međutim tu nije kraj.

Zatim je dodao: “U trenutku gašenja, reaktori još ostaju silno vrući i potrebno je dovesti električnu energiju iz drugih izvora bilo putem dalekovoda, bilo iz dizel generatora da bi se pokretale pumpe i ohladili reaktori kako se ne bi dogodilo taljenje reaktora i eksplozija kao u Fukushimi.

Ruski vojnici prvi na udaru

“Da se to dogodilo ovdje, katastrofa bi bila otprilike 6 puta veća”, rekao je Tadić.

Potom je pojasnio: “Ono što je potpuno bizarno u ovoj priči jest to da bi radioaktivni oblak kontaminirao u prvom redu rusku vojsku, okupirane dijelove Donbasa i južni dio Rusije. Hrvatska s tim ne bi imala problema. Naime, sve stratosferske struje uvijek teku od zapada prema istoku.”

Akcije Rusa su nejasne

"Ja to doista ne razumijem, ja sam do ovog trenutka mislio, vjerovao sam da ljudi u ruskom generalštabu misle, ali nakon ovoga u to više nisam siguran", zaključio je Tadić.

Ima li mjesta zabrinutosti

Na upit trebamo li se brinuti, Tadić je rekao: "Ne. Ako Rusi odu iz Ukrajine. Najveća sigurnost za ukrajinske nuklearke je da Rusa nema u Ukrajini. To su nove nuklearke, one su pametno vođene, Ukrajina je odgovorna članica Međunarodne agencije za atomsku energiju, članica je Euroatoma, sudjeluju u istraživanjima, te nuklearke su do ovog trenutka savršeno dobro radile."

"Ne znam kojem je idiotu palo na pamet da gađa uklopno postrojenje nuklearke u trenutku njezinog gašenja", zaključio je.

Rat u Ukrajini iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.