KRAJ NOĆNE MORE? / Šef WHO-a iznio odlične vijesti! Vjeruje da bi 2022. pandemija mogla završiti, no postoji jedan uvjet: 'I to je moguće'

'Uz sva ova učenja i kapacitete, prilika da ovu pandemiju preokrenemo na dobro je u našim rukama', poručio je glavni ravnatelj WHO-a u novogodišnjoj poruci