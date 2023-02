Dovršetak procesa uspostave vlasti u BiH, koja se nakon listopadskih izbora treba do kraja konstituirati, prolongiran je za naredni tjedan jer koalicijski partneri iz bošnjačko-građanskog bloka još uvijek usuglašavaju dokument o zajedničkom djelovanju kroz vladu Federacije BiH.

Istodobno ih, iz krugova bliskih bivšem članu Predsjedništva BiH Željku Komšiću, optužuju da su kvislinzi koji u tom entitetu obnavljaju NDH.

Sjednica Zastupničkog doma parlamenta Federacije BiH, na kojoj se očekivao izbor predsjednika i dva dopredsjednika entiteta, odgođena je zbog žalbe koju je zbog odbijanja njegove kandidature poslao Zlatan Begić, iz Komšićeve Demokratske fronte (DF).

Klubovi Hrvata, Srba i Bošnjaka u entitetskom Domu naroda ranije su, sukladno važećem zakonu, za čelnike Federacije predložili Lidiju Bradaru iz HDZ BiH, Igora Stojanovića iz SDP-a i Refika Lendu iz Stranke demokratske akcije (SDA) kao kandidate iz reda tri konstitutivna naroda.

Begić se pak samostalno kandidirao, što je Središnje izborno povjerenstvo (SIP) odbilo jer ustav i zakon ne predviđaju takvu kandidaturu s obzirom da se on u etničkom smislu izjašnjava kao "ostali".

Odugovlači se proces uspostave vlasti

Konačni pravorijek o ovoj kandidaturi trebao bi do kraja idućeg tjedna izreći Sud BiH.

Kada budu izabrani predsjednik i dva dopredsjednika Federacije predložit će kandidata za predsjednika entitetske vlade. Prema ranijem dogovoru HDZ-a i bošnjačko-građanskog bloka, to bi trebao biti čelnik SDP-a Nermin Nikšić, no i dalje je nepoznanica hoće li svoj potpis za to dati Lendo iz SDA, pa postoji mogućnost da u slučaju takve blokade intervenira visoki predstavnik Christian Schmidt, tim prije što je jasno tko ima većinu u federalnom parlamentu i da SAD ostaje u oporbi.

"Mi imamo apsolutnu većinu u Zastupničkom domu potrebnu za formiranje vlade", kazao je u petak ministar unutarnjih poslova Federacije Aljoša Čampara, član stranke Narod i pravda (NiP), koja je dio bošnjačko-građanskog bloka koji zajedno s HDZ BiH čini većinu u Federaciji BiH.

Taj se blok, koji je ranije sačinjavalo osam stranaka, raspao na dva dijela od kojih okosnicu jednoga čine upravo NiP te SDP i Naša stranka (NS), a drugog Stranka za BiH (SBiH) i Narodni europski savez (NES), stranke koje su ranije napustile koaliciju na državnoj razini, ali žele i dalje surađivati s većinom na entitetskoj razini.

"Mislim da ćemo lakše funkcionirati kao dva bloka", kazao je predsjednik NES-a Nermin Ogrešević pojašnjavajući kako se zbog kompleksnosti sadašnjih odnosa radi na opsežnom dokumentu o programskoj suradnji svih stranaka bošnjačko-građanskog bloka i HDZ BiH kroz vladu Federacije kako bi se izbjegle nesuglasice u budućnosti. I taj bi dokument trebao biti gotov idućeg tjedna, a formalno prihvaćen nakon usuglašavanja s HDZ-om.

No u SDA i DF-u i daje se nadaju kako nova koalicija neće profunkcionirati a posebice napadaju bošnjačke i građanske stranke koji su partneri HDZ-u.

Posljednji takav verbalni napad stigao je od Komšićevog savjetnika za medije Nihata Hebibovića koji je kazao kako su to "veleizdajnici".

"Na državnoj razini uspjeli su napraviti kvislinšku vlast a sada zazivaju Schmidta da im omogući uvođenje NDH uprave na nivou entiteta", napisao je Komšićev suradnik u komentaru na društvenim mrežama.