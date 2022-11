Nakon što je Kremlj upozorio civile da napuste Herson, ukrajinska vojska tvrdi da su sada u tom gradu ruski vojnici 'obukli civilnu odjeću' i spremni su za 'ulične bitke', javlja The Sun.

Prema izvješćima Reutersa, ukrajinska vojska tvrdi da su ruske snage, 'prerušene u civilnu odjeću, zauzele prostorije civila i ojačale položaje unutra za vođenje uličnih borbi'. Također tvrde da su Rusi 'opljačkali stanovnike i infrastrukturne objekate te odvoze opremu, hranu i vozila u Rusku Federaciju'.

'Rusi pokušavaju stvoriti iluziju da ih nema'

Slične tvrdnje u ponedjeljak je objavio i CNN. Oni su, naime, prenijeli riječi Natalije Humenjuk, glasnogovornice ukrajinske vojske, koja je rekla da Rusi lažiraju povlačenje iz Hersona kako bi namamili ukrajinske snage na ulične borbe u gradu.

"Ruske trupe se jako trude uvjeriti sve da se povlače, ali u isto vrijeme vidimo objektivne dokaze da ostaju", rekla je Humeniuk u intervjuu za ukrajinske medije. "Tamo su stacionirane vojne postrojbe i dosta vojne tehnike, a tu su i borbeni položaji koji su postavljeni na lijevoj obali i koji će služiti za potporu borbenim položajima na desnoj obali. Prema našim podacima, Rusi pokušavaju stvoriti iluziju da ih nema kako bi namamili ukrajinske snage u obližnja naselja, a naselja su obično mjesta gdje se odvijaju teške ulične borbe. Zbog toga znamo, vidimo i predviđamo što nam pokušavaju prodati te u skladu s tim gradimo vlastitu strategiju", istaknula je Humeniuk. CNN nije mogao neovisno potvrditi ove navode.

Neki neće imati mogućnost bijega ni evakuacije

Prema Humeniuk, Rusi premještaju svoje elitne jedinice i časnike na lijevu obalu rijeke Dnjepar, ostavljajući one na desnoj obali bez mogućnosti da pobjegnu ili se evakuiraju. "Ostavljaju jedinice na desnoj obali da se bore do posljednjeg daha", rekla je. Inače, u Hersonu se očekuju žestoke borbe, budući da je ukrajinska protuofenziva usmjerena na ponovno zauzimanje grada budući da je to jedini džep teritorija pod kontrolom Rusije na zapadnoj obali rijeke Dnjepar koji presijeca Ukrajinu.

