Od 2023. godine u Njemačkoj stupaju na snagu nova pravila i zakoni koji se primjenjuju na cestovni promet i vozače. Fenix magazin donosi sve nove standarde i zakone koji će se primjenjivati na njemački cestovni promet od 2023. godine.

CO2 porez

S obzirom na to da su troškovi energije pretjerano porasli, savezna vlada odlučila je obustaviti godišnje postupno povećanje poreza na CO2 za 2023. Za vozače to znači da se porezi u novoj godini neće povisiti s 30 na 35 eura po toni CO2.

Zamjena vozačke dozvole

Do 2033. godine svaka vozačka dozvola izdana prije 19. siječnja 2013. mora se zamijeniti za novu EU vozačku dozvolu. Ako je vozačka dozvola izdana prije 1999. godine, godina rođenja određuje razdoblje zamjene. Oni koji su rođeni od 1959. do 1964. imaju rok za zamjenu vozačke dozvole do 19. siječnja 2023. godine.

Ukinut bonus za kupnju Plug-in hibridna električna vozila

Od 2023. godine doći će do promjene smjernica o financiranju plug-in hibridnih automobila. Naime, kupnja plug-in hibrida i električnih automobila do sada je bila podržana bonusom za inovacije, no to od 2023. godine više neće biti tako.

Osim što se ukida bonus za kupnju plug-in hibrida, od 1. siječnja se uvodi i manji ekološki bonus za e-automobile. Naime, za električna vozila čija je cijena niža od neto 40.000 eura kupac će dobiti 4500 eura subvencije od države i 2250 eura od proizvođača, što znači ukupno 6750 eura. Za električna vozila čija je neto cijena do 65.000 eura, dobivate 3000 od države i 1500 eura od proizvođača, tj. ukupno 4500 eura sredstava. Od 1. rujna 2023. za subvenciju e-automobila mogu se prijaviti samo fizičke osobe.

THG kvota

Vlasnici e-automobila mogu nastaviti zarađivati novac u 2023. izdavanjem i prodajom CO2 certifikata tvrtkama koje ispuštaju previše ugljičnog dioksida prema kvoti za smanjenje stakleničkih plinova (ZHG kvota). Certifikat se svake godine može iznova prodavati.

Nova boja za HU naljepnicu

Iz godine u godinu automobili moraju na tehnički pregled. Od 2023. bit će uključeni svi automobili s ružičastom naljepnicom. Nakon što prođete glavni pregled, dobit ćete narančasti žig koji vrijedi do 2025. godine.

Promjene u vrsti i regionalnim klasama

U 2023. oko 4,8 milijuna vozača moći će jeftinije proći zahvaljujući novim vrstama osiguranja automobila. Oko 8,1 milijun vozača, pak, svoj je automobil stavilo u višu klasu u odnosu na prethodnu godinu. Za oko 29,3 milijuna vozača ništa se neće promijeniti u odnosu na 2022. godinu.

Od 2023. regionalna klasa će prijeći na višu razinu za oko 10,1 milijun vlasnika automobila. Oko 5,5 milijuna vozača bit će u manjoj klasi. 26,8 milijuna ostaje u istoj regionalnoj klasi kao i 2022.

Obavezna maska u kutiji prve pomoći

Od 1. veljače 2022. dvije zaštitne maske dio su obvezne opreme u kutiji prve pomoći u automobilu. Svi koji se još nisu pridržavali nove uredbe imaju rok do 31. siječnja 2023. godine naknadno opremiti svoju kutiju prve pomoći.