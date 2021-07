U Engleskoj bi maske za lice s daljnjim ublažavanjem mjera mogle postati osobni izbor građana, najavljeno je u nedjelju iz britanske Vlade, javlja CNN.

Vlada Velike Britanije trenutno razmišlja hoće li ukinuti sva preostala ograničenja na socijalne kontakte 19. srpnja. Novi vladin ministar zdravstva Sajid Javid kazao je da bi želio ublažiti ograničenja protiv koronavirusa. Javid je rekao da su "pravila koja smo morali uspostaviti prouzročila šokantan porast obiteljskog nasilja i užasan utjecaj na mentalno zdravlje ljudi."

"Čini se kao da sada možemo ići naprijed i prijeći na puno popustljiviji režim gdje se odmičemo od mnogih onih ograničenja koja su nam bila toliko teška", rekao je Robert Jenrick.

Liječnici traže da se maske nose u određenim situacijama

Iako razmišljaju o popuštanju, Britansko udruženje liječnika pozvalo je vladu da održi neke mjere na snazi i ​​nakon 19. srpnja u Engleskoj, a sve usred porasta broja slučajeva. "Tjedni slučajevi u Engleskoj porasli su za 74 posto u prethodnih sedam dana, dok je broj primljenih u bolnice u Engleskoj s Covid-19 porastao za 55 posto tijekom posljednjeg tjedna", navodi BMA u priopćenju za javnost u subotu.

Jedna od mjera koju su tražili da ostane je da se maske nose u zatvorenim javnim prostorima, poput javnog prijevoza i trgovina. "Postigli smo izvrstan napredak i u cijepljenju i u pojedinačnim akcijama posljednjih 18 mjeseci, a vlada to apsolutno ne smije baciti u ovom kritičnom trenutku", rekao je dr. Chaand Nagpaul, predsjednik vijeća BMA .

"Niti će svi cijepljeni do 19. srpnja biti pravilno zaštićeni s obzirom na to da su potrebna dva tjedna nakon druge doze da bi se dobio maksimalan imunitet. To znači da još uvijek na neki način možemo zaštititi stanovništva od ove bolesti kako bismo kontrolirali širenje", dodao je Nagpaul.