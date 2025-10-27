Uzbuna u Moskvi: Diljem grada odjeknule eksplozije, zatvorene zračne luke

Ruski sustavi protuzračne obrane bili su angažirani tijekom noći u odbijanju ponovljenih napada dronova usmjerenih na Moskvu zbog čega su zatvorene dvije od četiri zračne luke u gradu, priopćile su ruske vlasti u ponedjeljak.

Moscow's nightlife is said to be beautiful and full of surprises. People in Moscow, it is said, party all night long. Ukrainian drones provide beautiful effects to liven up the mood.#RussianUkrainianWar #RussiaIsCollapsing #SlavaUkraïni #SlavaUkraine pic.twitter.com/EYpi1GmGQC — Hellin72 (@Hellin72) October 26, 2025

U roku od pet sati, počevši nešto prije 22 sata u nedjelju po moskovskom vremenu, ruske obrambene jedinice oborile su 28 dronova, rekao je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram.

Ruska agencija za civilno zrakoplovstvo, Rosaviatsiya, je objavila da su zračne luke Domodedovo i Zhukovsky zatvorene radi osiguranja sigurnosti zračnog prometa.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nije bilo informacija o potencijalnoj šteti. Rusija rijetko otkriva puni opseg štete koju su nanijeli ukrajinski napadi unutar svog teritorija, osim ako nisu uključeni civilni objekti.

Iz Ukrajine nije bilo neposrednih komentara. Kijev je rekao da su njihovi napadi usmjereni na uništavanje ruske infrastrukture ključne za vođenje rata u Ukrajini.

POGLEDAJTE VIDEO: Svima dostupni, jeftini i teško ih je detektirati: Kako su dronovi promijenili moderno ratovanje?