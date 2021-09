Na prvi pogled Njemačkoj dobro ide! Stopa nezaposlenosti je skoro prepolovljena nakon reformi iz 2005. Čak ni gigantska kriza poput pandemije koronavirusa nije znatnije promijenila stanje u zemlji: stopa nezaposlenosti je porasla samo lagano – s 5,0 na 5,9 posto. Zahvaljujući vladinim mjerama poput financiranja skraćenog radnog tjedna većina ljudi je uspjela zadržati svoje radno mjesto. Pandemija je pokazala osim toga i da u Njemačkoj funkcionira rad od kuće, odnosno "Home office”.

Ipak, ova zemlja se nalazi pred dramatičnim promjenama, na koje ona, po mišljenju brojnih stručnjaka, uopće nije dobro pripremljena. "Tijekom 2020-ih godina mi ćemo doživjeti nevjerojatnu transformaciju na njemačkom tržištu rada”, kaže i savezni ministar rada Hubertus Heil (SPD). A te promjene diktiraju prije svega digitalizacija i automatizacija, ali i velika smjena dominantnih tehnologija, poput ekspanzije elektro-mobilnosti.

Prošlo je doba teškog fizičkog rada

A učinci tih promjena se znatno razlikuju od branše do branše. Hilmar Schneider, direktor Istraživačkog instituta o budućnosti rada u Bonnu, uočava ipak jedan veliki trend: "U načelu je prošlo doba teškog fizičkog rada. Apsolviramo sve više intelektualnog rada ili rada koji se temelji na znanju.”

Jednostavne aktivnosti za koje je potrebna niža razina kvalifikacija, sve više će zamijeniti roboti ili računala – ili će radnici za njih biti loše plaćeni. “Već smo odmakli relativno daleko na tom putu i postigli neku vrstu ravnoteže”, kaže Schneider za DW. “Ono što se može automatizirati već je automatizirano.”

U industrijskom sektoru se već koristi mnoštvo strojeva i robota. A i u skladištima online-trgovaca dobar dio rada preuzeli su strojevi. U njima radi manje ljudi nego u robnim kućama u centrima njemačkih gradova, koje se u posljednje vrijeme redom zatvara…

U sektoru logistike tek predstoje velike transformacije: teretnjacima još uvijek upravljaju ljudi, a po mišljenju stručnjaka, samo je pitanje vremena kada će i i poslovi biti ukinuti – a kamioni početi voziti autonomno. Ista stvar vrijedi i za taksi-branšu, odnosno ponuđače iz tog uslužnog sektora poput Ubera.

Smjena epoha

I sociolog Roland Verwiebe je uvjeren u to da će nestati brojna radna mjesta. No, za razliku od Schneidera, on ne vjeruje da je situacija na tržištu rada u "ravnoteži” odnosno da razloga za brige imaju samo slabije kvalificirani posloprimci.

Digitalizacija predstavlja "smjenu epoha“, kaže Verwiebe, profesor za socijalnu strukturu i socijalnu neravnotežu na Sveučilištu u Potsdamu. "Ono što je novo kod ovog razvoja je činjenica da su pogođeni i visokokvalificirani poslovi.“

Kao primjer navodi prevoditelje, kojima posao "otimaju“ sve bolji software-programi poput Googlea Translatora ili DeepL-a. "Potencijalno bi to moglo pogoditi i odvjetnike zato što se veći broj pravnih savjeta koji su potrebni mušterijama, ustvari može obaviti i poluautomatski.“ I banke posljednjih godina "režu" radna mjesta.

Njemačka se nalazi usred transformacije i taj proces će se u budućnosti još i intenzivirati, dodaje Verwiebe za DW. I napominje kako postoji opasnost da Njemačka izgubi priključak s drugim zemljama svijeta po pitanju digitalizacije.