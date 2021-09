Svima je jasno da je zaraza koronavirusom moguća unatoč cijepljenju, no ono ipak štiti od težih oblika infekcije te smanjuje mogućnost hospitalizacije. Korak dalje odlučio je otići poznati njemački virolog Christian Drosten koji ističe da je infekcija nakon cijepljenja razumna.

"Otporan imunitet za stanovništvo može se postići samo stalnim kontaktom s koronavirusom", objasnio je Drosten u razgovoru za NDR, prenosi Fenix magazin.

Cijepljenje, pa zaraza...?

Virolog je tako istaknuo da je dobro cijepiti se protiv koronavirusa te se potom zaraziti jer ćemo samo tako postati dugotrajno imuni, a virus će se pojavljivati svakih nekoliko godina.

"Kao zdrava odrasla osoba koja je dva puta cijepljena protiv virusa mogu preuzeti odgovornost za rizik. Na ostale skupine stanovništva to se, međutim, ne odnosi", kazao je Drosten govoreći o riziku od infekcije.

No, njegovo stajalište naišlo je na kritiku. "Još nismo imali nikakva istraživanja na tu temu. Znamo iz prošlosti da će infekcija reagirati na cijepljenje i to uglavnom nesvjesno dovodi do poticanja stvaranja antitijela. Prilično je neobično da ljudi to rade svjesno, a mi o tome nemamo podataka", rekao je ravnatelj Higijenskog centra Bioscientia dr. Georg-Christian Zinn.

Drosten tako kao ključ uspješne borbe protiv koronavirusa vidi cijepljenje čitave populacije u zemlji, zbog čega virolog smatra potrebnom kvotu cijepljenja od preko 90 posto.

Prema posljednjim informacijama Instituta Robert Koch (RKI), do sada je u Njemačkoj u potpunosti cijepljeno samo 61 posto ukupnog stanovništva. "Njemačkoj će stoga zasigurno na jesen ponovno trebati ograničenje kontakata", procijenio je glavni virolog.