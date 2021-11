Lorraine Scott iz engleskog Birkenheada je rekla da ne zna što bi joj se sve dogodilo da njezin pas Toby u ranim jutarnjim satima nije uplašio "čudnog čovjeka" koji ju je pratio, piše Mirror.

Lorraine je bila vani sa svojim psom u četvrti Wirral rano jutros kada ju je prestrašio "čudan čovjek" koji je prišao njezinom automobilu. Ona je vodila svog njemačkog ovčara na trčanje na plažu Leasowe jutros oko 4.50 ujutro.

40-godišnjakinja je za Liverpool Echo rekla: “Skrenula sam na parkiralište za plažu i sa svoje desne strane sam ugledala smeđi automobil. Nastavila sam se spuštati stepenicama do plaže, bili smo parkirani pored jednog automobila. Onda sam primjetila da se smeđi auto preparkirao točno do automobila pored mene. Tko god da je to bio znao je da sam sama sa psom".

Lorraine je rekla da se nastavila pripremati za trčanje kada je primijetila da je muškarac izašao iz auta i počeo polako ići prema njoj. Rekla je da je "intenzivno skenirao područje" dok je hodao prema Lorraineinom suvozačkom sjedalu.

'Počela sam paničariti'

Lorraine je rekla: “U ovom trenutku počela sam paničariti i jednostavno sam se ukočila". Čovjek se nastavio polako približavati Lorraine, ali je u tom trenutku trogodišnji Toby vidio da je čovjek 'preblizu' i počeo je lajati na njega.

Lorraine je rekla: “Toby je počeo lajati na njega, a onda je čovjek odmah skočio i otrčao natrag u svoj auto i vrlo brzo se odvezao".

“Zaista sam sretna što sam uz sebe imala svog zaštitnika.” Lorraine je rekla da ju je incident "prestrašio" jer nikada prije nije bila u takvoj situaciji i unatoč tome što je trenirala kickboxing "nije znala kako reagirati".

Pišući o incidentu na Facebook stranici zajednice, Lorraine je rekla: “Da sam bila sama, ovo bi možda bila druga priča – srećom moj njemački ovčar me štitio.

“Već sam bila na ovoj plaži i nikad mi se ovako nešto nije dogodilo i uvijek ima ljudi koji tamo kampiraju noću, tako da obično nema ništa čudno u vezi s ljudima koji su tamo parkirani".

“Nadam se da će ova objava osvijestiti ljude da postoje neki čudaci i da budu posebno oprezni. Tako mi je drago što imam njemačkog ovčara da me zaštiti”, zaključila je Lorraine.