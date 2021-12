Novi soj koronavirusa, omikron, svima je pokvario planove o relativno mirnom Božiću, a među posljednjim zemljama koje su se digle na noge zbog njega je i Njemačka. Pred novom vladom kancelara Olafa Scholza i pokrajinskim čelnicima je dogovor oko mjera koje će poduzeti narednim tjednima, a o svemu će se razgovarati već u utorak.

Nemir je dodatno podebljao Institut Robert Koch (RKI), koji je izdao novu procjenu rizika zbog pojave i brzog širenja varijante omikron, a rizik za Nijemce je ocijenjen kao "vrlo visok". RKI također upozorava da bi moglo doći do naglog povećanja broja slučajeva, ali i brzog preopterećenja opskrbe.

Brojke će premašiti sve do sada?

Za necijepljene, rizik od infekcije procijenjen je kao vrlo visok, za one koji su preboljeli i cijepljeni dva puta rizik je procijenjen kao visok, dok je rizik za one koji su primili booster dozu procijenjen kao umjeren.

Epidemiolog Hajo Zeeb s Leibniz instituta za istraživanje i epidemiologiju u Bremenu rekao je za Redaktionsnetzwerk Deutschland da će broj novih infekcija i ljudi u bolnicama vjerojatno premašiti sve što smo do sada vidjeli. Zeeb smatra da visoku razinu hospitalizacije u Njemačkoj treba očekivati ​​već u siječnju. Zbog svega toga, pozvao je na brzu akciju.

"Trebamo oštrije mjere prije Nove godine", rekao je ovaj epidemiolog, dodavši da su ograničenja kontakta "iznimno korisna i učinkovita". Zeeb smatra da se opće širenje omikrona više ne može spriječiti, no da bi nova ograničenja mogla usporiti brzinu širenja. Smatra da je to potrebno kako se zdravstveni sustav ne bi preopteretio. Naveliko se priča da bi se Njemačka mogla zatvoriti najkasnije do 28.prosinca, a o tome će biti riječ i danas na sastanku. Navodno se za sada odbacuje mogućnost da se sve zatvori prije Božića.

Nijemci se strahovito boje britanskog scenarija i gubitka radne snage zbog širenja omikron varijante, pa se hitno radi i na takozvanim SOS papirima za hitne službe, kao što su bolnice, policija, transport. Čelnici saveznih i državnih vlada žele pripremiti Njemačku na najgore, odnosno na eksploziju broja zaraženih i gubitak milijuna radnika i dužnosnika.

Očekuju oko 100.000 novih slučajeva dnevno

Virolog Marcus Panning u intervjuu za Spiegel osvrnuo se na najave da za Božić neće doći do lockdowna, kazavši da je trenutno malo vjerojatno da će peti val omikrona nagomilati slučajeve između Božića i Nove godine.

"Broj slučajeva omikrona trenutno raste relativno sporo. No, početkom godine omikron bi vrlo brzo mogao zavladati u Njemačkoj. Iz Engleske i Danske već znamo, primjerice, da se broj slučajeva omikrona može udvostručiti za dva do tri dana. Epidemiolozi stoga očekuju oko 100.000 novih slučajeva omikrona dnevno do sredine siječnja", rekao je.

Panning je upozorio na moguće brzo popunjavanje bolničkih kapaciteta.

"Bolnice bi zbog velikog broja slučajeva mogle vrlo brzo dostići svoj kapacitet. Čak i ako se sve bolnice usredotoče samo na pružanje skrbi za hitne slučajeve i hitne intervencije, adekvatna skrb za sve bolesne osobe možda više neće biti moguća. Brzi rast broja slučajeva također bi mogao imati značajan utjecaj na funkcionalnost bolnica, policije, vatrogasnih postrojbi, hitnih službi ili čak opskrbljivača strujom i vodom, jednostavno zato što bi puno radnika bilo odsutno", konstatirao je, dodavši da može samo savjetovati ljudima da se cijepe te da se nastave pridržavati pravila socijalnog distanciranja i nošenja zaštitnih maski.